Preu de la llum avui, divendres 11 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 11 de juliol de 2025, és de 98,25 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dijous, parlem d'una baixada de 8,72 euros. Recordem que, en la jornada del 10 de juliol, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 106,97 euros per MWh.

Amb tot, seguirà sent un dia car per consumir electricitat, com corroboren les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara de divendres, el MWh tindrà un preu superior als 138 euros. A més, en la franja més econòmica el preu del MWh no baixarà dels 55 euros.

Preu de la llum avui, divendres 11 de juliol de 2025, hora a hora

Lluny queden ja les tarifes de zero euros o fins i tot negatives de fa tan sols uns dies. De tota manera, els preus de la llum tornaran a baixar a la tarda. Serà llavors quan els consumidors tindran a la seva disposició els preus més barats, per gastar la llum que necessitin a les seves llars.

Així, de 14:00 a 15:00 el preu del MWh serà de 62,19 euros, encara que de 15:00 a 16:00 baixarà a 59,9 euros. Entre les 16:00 i les 17:00 trobem el preu més barat del dia: 55,4 euros per MWh. Finalment, de 17:00 a 18:00 el preu del MWh se situarà en els 61,98 euros.

14:00 - 15:00: 62,19 €/MWh.

15:00 - 16:00: 59,9 €/MWh.

16:00 - 17:00: 55,4 €/MWh.

17:00 - 18:00: 61,98 €/MWh.

I quan serà més cara la llum divendres?

Pel que fa als preus més alts, cal dir que la matinada tornarà a ser força cara. Les tarifes de llum oscil·laran entre els 112 i els 121 euros per MWh. A més, de 08:00 a 09:00 el MWh tindrà un cost de 111,07 euros, i a partir d'aquí començarà a baixar força.

00:00 - 01:00: 121,74 €/MWh.

21:00 - 22:00: 125,67 €/MWh.

22:00 - 23:00: 138,16 €/MWh.

23:00 - 00:00: 130 €/MWh.

A la nit, de 21:00 a 22:00 el preu del MWh se situarà en els 125,67 euros. De 22:00 a 23:00, com ja ha passat en jornades anteriors, es donarà el preu més alt del dia: 138,16 euros per MWh. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MWh quedarà fixat en els 130 euros.