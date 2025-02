Preu de la llum avui, diumenge 9 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge, 9 de febrer de 2025, és de 109,60 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del dissabte, parlem d'un lleuger augment, de 4,50 euros. Recordem que, aquest 8 de febrer, la tarifa mitjana de llum era de 105,10 euros per MW/h.

En definitiva, un nou gerro d'aigua freda per als consumidors, que pagaran preus una mica més alts pel seu consum de llum. Aquest augment també es veu reflectit en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la seva franja més cara, el preu del MW/h es dispararà per sobre dels 150 euros, una cosa una mica habitual aquests últims dies.

Preu de la llum avui, diumenge 9 de febrer de 2025, hora a hora

Si analitzem detalladament els preus de les diferents franges horàries, veiem que durant tot el diumenge les tarifes aniran variant. Això sí, durant la franja més barata del dia el preu del MW/h superarà els 50 euros. Tot això pot ajudar a planificar als consumidors el seu consum de la llum.

Així, de 13:00 a 14:00 el MW/h costarà 70 euros, encara que d'11:00 a 12:00 el preu baixarà a 66,70 euros. De 12:00 a 13:00 trobem el preu més barat de tot el diumenge: 64 euros per MW/h. Finalment, de 10:00 a 11:00 el MW/h tindrà un preu de 74,85 euros, encara que de 4:00 a 5:00 la tarifa pujarà a 90 euros.

10:00 - 11:00: 74,85 €/MWh.

11:00 - 12:00: 66,70 €/MWh.

12:00 - 13:00: 64 €/MWh.

13:00 - 16:00: 70 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el diumenge?

Pel que fa a les hores més cares, de 00:00 a 01:00 ja tindrem un preu bastant car: 129,97 euros per MW/h. Entre les 22:00 i les 23:00 el MW/h passarà a costar 150,30 euros. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MW/h baixarà a 134,04 euros, així que els millors preus estan durant el migdia.

18:00 - 19:00: 162,96 €/MWh.

19:00 - 20:00: 169,86 €/MWh.

20:00 - 21:00: 187,99 €/MWh.

21:00 - 22:00: 170,14 €/MWh.

De 19:00 a 20:00 trobem un preu de 169,86 euros per MW/h, encara que comparat amb el de després és més barat. De 21:00 a 22:00 el preu del MW/h ja pujarà molt, fins als 170,14 euros. No obstant això, la tarifa més alta del diumenge la trobem de 20:00 a 21:00: 187,99 euros per MW/h.