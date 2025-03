Preu de la llum avui, diumenge 23 de març, per hores

Pujada del preu mitjà de la llum per a aquest diumenge. Tot i que el cost de l'electricitat d'aquest últim dia de la setmana seguirà sent bastant baix, s'aprecia una pujada respecte a la jornada anterior. El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge dia 23 de març de 2025 és de 29,13 euros per megawatt hora (MW/h).

Així doncs, veiem com el preu mitjà no puja dels 30 euros, però el de dissabte era més barat. I és que el cost mitjà de la llum d'aquest dissabte ha estat de 11,23 euros per megawatt hora (MW/h). És a dir, uns 20 euros per sota del preu mitjà del diumenge.

Preu de la llum avui, diumenge 23 de març de 2025, hora a hora

Tot i que el preu mitjà de la llum serà més car que el de dissabte, no vol dir que aquesta sigui cara, al contrari. Si ens fixem en els preus per hores veiem com la major part del dia aquests rondaran entre els 0 i els 10 euros per MW/h.

Els preus més barats de tota la jornada aniran des de mitjan matí fins a mitja tarda. Entre les 10:00 i les 17:00, el preu de la llum estarà fregant els 0 euros per MW/h. Això implica que, sens dubte, seran les millors hores del dia per fer grans despeses de llum.

12:00 - 13:00: 0,1 €/MWh

14:00 - 15:00: 0,06 €/MWh

15:00 - 16:00: 0 €/MWh

16:00 - 17:00: 0,02 €/MWh

Serà bo que, si vols estalviar a final de mes, aprofitis aquestes hores per fer rentadores i posar l'assecadora o el rentaplats. A més, no hauràs de preocupar-te per pagar de més per la calefacció si tens bombes de calor o radiadors elèctrics.

I quan serà més cara la llum el diumenge?

Que tinguem preus molt barats durant el dia, no implica que no tinguem preus bastant més cars. I és que si hi ha alguna cosa dolenta dels costos de la llum d'aquest diumenge és que es dispararan de cara a la nit. Durant la tarda aniran pujant de forma bastant acusada i arribarem a l'hora de la zona amb preus molt elevats, per sobre dels 100 euros per MW/h.

De fet, l'hora més cara de tot el dia serà la que va entre les 20:00 i les 21:00. Tindrà un cost de 125,92 euros per MW/h. La resta d'hores del final del dia no seran tan cares, però tampoc molt més barates.