Preu de la llum avui, diumenge 22 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge, 22 de juny de 2025, és de 67,25 euros per megawatt hora (MWh). Si tenim en compte la tarifa mitjana d'ahir dissabte, de 76,99 euros, podem notar una lleu baixada de 9,74 euros.

Un descens en el preu de l'electricitat en acabar la setmana que hem pogut conèixer gràcies a l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Tanmateix, tot i que es registren trams amb preus molt assequibles al llarg del dia, també hi haurà períodes més elevats. De fet, en algunes franges la llum superarà els 100 euros per MWh.

Preu de la llum avui, diumenge 22 de juny de 2025, hora a hora

Aquest diumenge, els preus continuaran sent elevats en general, sobretot durant les franges horàries de la nit i la matinada. Les millors hores per concentrar el consum, però, van des del matí d'hora fins a la tarda, amb alguns trams on els preus seran fins i tot negatius.

El moment més barat del dia serà entre les 12:00 i les 13:00, amb un preu de -1,5 €/MWh. A més, també es podran aprofitar les hores d'11:00 a 12:00 i de 15:00 a 16:00, on el preu se situarà en -1,21 €/MWh. Una altra franja favorable serà de 16:00 a 17:00, amb un cost de -1,1 €/MWh.

11:00 - 12:00: -1,21 €/MWh

12:00 - 13:00: -1,5 €/MWh

15:00 - 16:00: -1,21 €/MWh

16:00 - 17:00: -1,1 €/MWh

I quan serà més cara la llum aquest diumenge?

Com és habitual, els preus s'incrementaran durant la matinada i a la nit. Per això és crucial controlar el teu consum durant aquestes franges. I és que, de fet, des de les 00:00 fins a les 08:00 els preus no baixaran dels 119 euros.

00:00 - 01:00: 124,24 €/MWh

21:00 - 22:00: 128,76 €/MWh

22:00 - 23:00: 130,78 €/MWh

23:00 - 00:00: 128,76 €/MWh

I a la segona meitat del dia, a partir de les 20:00, el cost de l'electricitat tornarà a pujar fins als 114,12 euros per MWh. No obstant això, el pic més alt de la jornada es registrarà entre les 22:00 i les 23:00, amb un preu de 130,78 euros. A partir d'aquesta hora, el preu començarà a baixar lleugerament, situant-se en 128,76 euros entre les 23:00 i les 00:00.