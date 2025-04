Preu de la llum avui, diumenge 20 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata

Nova alegria pel preu mitjà de la llum per a aquest diumenge. Des de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), han confirmat que continua sent molt baix. Tot i que, això sí, cal deixar clar que té una lleugera pujada respecte al cost del dia anterior.

El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge dia 20 d'abril de 2025 és de 10,71 euros per megawatt hora (MW/h). Com diem, un preu totalment assequible, però més que el de dissabte. I és que el cost mitjà d'aquesta jornada anterior s'ha situat en els 1,72 euros per megawatt hora (MW/h).

Preu de la llum avui, diumenge 20 d'abril de 2025, hora a hora

Això sí, si ens fixem en els preus per hores queden clares diferències entre el preu d'aquest dissabte i el de diumenge. I és que, tot i que les mitjanes són similars, els preus per hores canvien.

Aquest diumenge la majoria de preus del dia no passaran dels 7 euros per megawatt a l'hora. Però de cara a la nit aquests costos pugen de forma important, arribant a passar els 80 €/MWh. El que més destaca del dia, d'altra banda, és que els costos en general seran baixíssims, fins i tot negatius en algunes hores.

Per exemple, entre les 11:00 i les 19:00 els preus de la llum estaran per sota dels 0 euros. Això no indica que ens pagaran per la llum que consumim, però sí que el cost serà irrisori. A més, tant durant la matinada com al matí els preus seran igualment baixos, per sota dels 7 €/MWh.

13:00 - 14:00: -4 €/MWh.

14:00 - 15:00: -4,99 €/MWh.

15:00 - 16:00: -4,2 €/MWh.

16:00 - 18:00: -1,54 €/MWh.

I quan serà més cara la llum aquest diumenge?

Com diem, no cada hora del dia tindrà aquests costos tan baixos. Cap a l'hora de sopar aquests aniran pujant fins a arribar a un pic màxim de 82,3 €/MWh entre les 21:00 i les 22:00. Cal dir que aquest cost tan elevat només estarà en aquesta hora, i en la següent. De 22:00 a 23:00 el preu serà de 80,5 €/MWh.