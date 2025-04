Preu de la llum avui, dissabte 19 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum d'aquest dissabte, 19 d'abril de 2025, és d'1,72 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'una forta baixada de 10,63 euros. I tot perquè, en la jornada del 18 d'abril, la tarifa mitjana se situava en els 12,35 euros per MW/h.

Durant el dia d'avui, el preu de la llum experimentarà lleus variacions, encara que molt lluny de les xifres vistes en altres jornades. Segons les dades ofertes per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), el cost del megawatt per hora no superarà en cap moment els 8 euros.

Preu de la llum avui, dissabte 19 d'abril de 2025, hora a hora

Cal destacar que avui és Dissabte Sant, una jornada que no és festiva a escala nacional, per la qual cosa el consum elèctric es manté en nivells habituals de cap de setmana. Tot i això, el preu de la llum registra valors sorprenentment baixos. De fet, s'assoleixen tarifes negatives en diverses franges horàries, un fet que és molt poc comú.

Les tarifes més barates d'aquest dissabte 19 d'abril es concentren en les primeres hores de la tarda, un tram ideal per a aquells que busquen estalviar en el seu consum elèctric. El preu més baix del dia s'assoleix entre les 15:00 i les 17:00 hores, amb un cost de -4 €/MWh.

També es registren xifres negatives entre les 13:00 i les 15:00 hores, amb -2,20 €/MWh i -3 €/MWh respectivament. Així com d'11:00 a 13:00 i de 18:00 a 19:00, on el cost és de -1,54 €/MWh.

14:00 - 15:00: -3 €/MWh.

15:00 - 17:00: -4 €/MWh .

. 16:00 - 17:00: -4 €/MWh .

. 17:00 - 18:00: -3 €/MWh.

A més d'aquestes franges amb preus negatius, s'observa una notable estabilitat en les tarifes reduïdes des de les 09:00 fins a les 12:00 del migdia. Entre les 09:00 i les 10:00 el preu és de 0 €/MWh, mentre que a les 10:00 baixa a -0,79 €/MWh. Aquestes hores de mig matí, juntament amb el tram central de la tarda, són el moment ideal per executar activitats de major consum energètic, com posar rentadores o carregar dispositius elèctrics.

I quan serà més cara la llum aquest dissabte?

Durant la nit de dissabte, els preus de la llum es mantindran en nivells moderadament baixos, però més cars si els comparem amb altres hores de la jornada. Més concretament, la franja més cara del dia es donarà entre les 21:00 i les 22:00 hores, quan el preu assolirà els 8 €/MWh.

00:00 - 01:00: 8 €/MWh .

. 21:00 - 22:00: 8 €/MWh .

. 22:00 - 23:00: 7,55 €/MWh.

23:00 - 00:00: 8 €/MWh.

No serà un cas aïllat, ja que just després, de 22:00 a 23:00 hores, el cost se situarà en 7,55 €/MWh. A més, la jornada, entre les 23:00 i les 00:00 hores, es tancarà amb un altre pic de 8 €/MWh.