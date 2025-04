Alegria a Catalunya gràcies a l'Euromillones: un afortunat s'ha emportat molts diners

Aquest divendres 18 d'abril la sort ha tornat a Espanya. Encara que el gros de l'Euromillones s'ha resistit una vegada més, dos jugadors a Espanya han viscut una nit màgica en guanyar premis de gran calibre. Incloent-hi el cèlebre Milió d'Euromillones, la rifa que cada setmana converteix en milionari un afortunat.

Segon premi a Tarragona: 134.387,68 € més ric

Un dels grans moments de la nit ha estat protagonitzat a La Selva del Camp (Tarragona). Un jugador va aconseguir encertar cinc números i una estrella, obtenint així el premi de segona categoria, amb un valor exacte de 134.387,68 euros.

El bitllet va ser validat al Despatx Receptor 75.620. Aquest premi, encara que no és el pot principal, representa una xifra més que considerable, capaç de saldar hipoteques, finançar estudis, realitzar viatges somiats o fins i tot emprendre un negoci.

Per a una localitat com La Selva del Camp, amb poc més de 5.000 habitants, aquesta notícia no passa desapercebuda: es converteix en tema de conversa d'aquest cap de setmana.

El Milió d'Euromillones: nou milionari a Sant Sebastià

El segon gran cop de fortuna del dia l'ha donat un jugador a Sant Sebastià, qui ha estat agraciat amb El Milió d'Euromillones. Es tracta del sorteig exclusiu per a participants d'Espanya que entrega, sense excepció, 1.000.000 d'euros cada dimarts i divendres.

El codi guanyador d'aquesta edició va ser NJM17277, i el bitllet es va segellar al Despatx Receptor nº 65.110, situat a Matía, 10, una zona molt transitada de la ciutat. El nou milionari, la identitat del qual encara no ha estat revelada, pot gaudir de la seva nova vida amb un milió de raons per somriure.

El Milió és una de les iniciatives més populars de Loteries i Apostes de l'Estat. Garanteix un gran premi per a un sol participant, independentment dels resultats del sorteig europeu.

Números Guanyadors del Sorteig del 18 d'Abril

Números principals: 20 - 27 - 35 - 39 - 48

Estrelles: 3 i 8

Codi de El Milió: NJM17277

Una combinació que, si bé no va entregar el cobejat pot acumulat, sí que va deixar una pluja d'il·lusió i premis importants en sòl espanyol.

El pot puja: 63 Milions per al pròxim sorteig

L'Euromillones continua acumulant el seu pot milionari, que ja arriba als 63 milions d'euros per al pròxim sorteig de dimarts. Una xifra que fa somiar a milions de jugadors a tota Europa i que converteix aquest sorteig en un dels més atractius del continent.

Amb cada sorteig sense guanyador de primera categoria (5 + 2), el premi creix. S'acosta a aquestes xifres astronòmiques que tant atrauen els jugadors ocasionals i fidels per igual.