Preu de la llum avui, diumenge 19 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

Acabem la setmana amb el preu de la llum pels núvols. I és que el preu mitjà de la llum aquest diumenge no dista massa de la jornada anterior, de 133,19 euros per megawatt hora (MW/h). Avui, 19 de gener, el cost ha baixat uns 8 euros, i s'ha situat en els 125,11 euros.

Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), durant la jornada d'avui els preus seran elevats. De fet, en cap de les franges el cost de l'electricitat baixarà dels 102 euros. A més, en la franja més cara del dia, el MW/h arribarà a superar els 159 euros.

Preu de la llum avui, diumenge 19 de gener de 2025, hora a hora

Aquest diumenge, les tarifes de llum més econòmiques se centraran pel migdia i a la tarda. Com hem dit anteriorment, no hi haurà tarifes barates durant el dia d'avui. No obstant això, la franja amb el preu més econòmic del dia la trobarem d'11:00 a 12:00, amb un preu de 102,35 euros.

Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MW/h serà de 103 euros, encara que pujarà a 105 euros de 13:00 a 14:00. Entre les 14:00 i les 15:00 també tindrem un dels preus més econòmics del dia. La llum en aquesta franja costarà 105,1 euros per MWh. Similar a la de la franja posterior, que serà de 105,5 euros.

10:00 - 11:00: 103 €/MWh

11:00 - 12:00: 102,35 €/MWh

12:00 - 13:00: 103 €/MWh

13:00 - 14:00: 105,1 €/MWh

I quan serà més cara la llum el diumenge?

Pel que fa a les tarifes més cares d'aquesta jornada, la veritat és que els preus no baixaran dels 138 euros, especialment durant la tarda i nit. Aquest diumenge, si vols estalviar en la teva factura de la llum, l'ideal és que evitis aquestes franges.

18:00 - 19:00: 159,68 €/MWh

19:00 - 20:00: 157,33 €/MWh

20:00 - 21:00: 151,47 €/MWh

21:00 - 22:00: 150,86 €/MWh

En concret, de 17:00 a 18:00, el cost de la llum s'elevarà fins a assolir els 140 euros. Tanmateix, el MWh assolirà el seu pic de 18:00 a 19:00, la franja més cara del dia, amb un preu de 159,68 euros. Baixarà una mica de 19:00 a 20:00, però serà també una de les franges menys econòmiques, situant-se en els 157,33 euros. Finalment, de 20:00 a 21:00, el cost de la llum serà de 151,47 euros el MW/h.