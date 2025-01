Santoral d'avui, dijous 23 de gener de 2025: Quin Sant se celebra avui?

El Santoral de la Església Catòlica recorda un sant que va escriure en defensa de la neta concepció de la Verge María.

Qui va ser Sant Ildefons, el Sant més important del dijous, 23 de gener?

El Santoral de la Església Catòlica celebra avui en especial a Sant Ildefons nascut a Toledo sobre l'any 606 sota el regnat de Witerico. El seu pare mai va ser partidari que es dediqués a la vida eclesiàstica, tanmateix el jove va ingressar en un convent proper a Toledo.

Anys més tard va arribar a convertir-se en abat i després en bisbe de Toledo dedicant gran part de la seva vida a la literatura.

La devoció del sant per la Verge María el va fer ser conegut. Una nit de desembre Sant Ildefons i els seus diaques van anar a l'Església Major de Toledo per cantar himnes a la Verge. En arribar, van descobrir que a la capella hi havia una llum enlluernadora que els va espantar, tots van fugir excepte ell i els seus diaques.

Els tres van entrar a l'església i a l'altar van trobar la Verge María envoltada per àngels que entonaven cants celestials.

“Tu ets el meu capellà i fidel notari. Rep aquesta casulla, la qual el meu fill t'envia de la seva tresoreria”, narra la història que li va dir la Verge a Sant Ildefons. Després d'imposar-li la casulla, li va explicar que havia d'usar-la en els dies festius designats en el seu honor.

A Toledo es conserva un os del dit polze de la mà dreta de Sant Ildefons. A la catedral, protegida per una reixa, hi ha la pedra sobre la qual la Verge va posar els seus peus quan es va aparèixer al sant.

Ildefons és un nom masculí d'origen germànic, que significa 'preparat per a la batalla'. Actualment, uns 7.500 homes a Espanya podrien aquest dia celebrar el seu sant gràcies a Sant Ildefons de Toledo.

Santa Emerenciana

Santa Emerenciana va ser una dona màrtir romana que va morir el 304 durant les persecucions de Dioclecià. Germana de llet de Santa Inés, dos dies després del martiri d'aquesta Santa Emerenciana va morir apedregada mentre es trobava resant al costat de la tomba de la seva germana.

Beata Benedetta Bianchi Porro

La beata Benedetta Bianchi Porro va ser una laica nascuda a Itàlia que va viure al segle XX. Als tres mesos d'edat va contreure polio, una malaltia que li va marcar la resta de la seva vida. Al llarg del seu patiment va buscar la Santíssima Mare perquè l'ajudés a superar els seus desafiaments.

Altres Sants: el Santoral complet del dijous 23 de gener

El Santoral de la Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: