Preu de la llum avui, diumenge 18 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge 18 de maig de 2025 se situa en 6,76 euros per megawatt hora (MW/h). Es tracta d'una petita baixada de 3,88 euros si tenim en compte la tarifa mitjana del dissabte. I és que, durant la jornada del 17 de maig, el cost mitjà va ser de 10,64 euros per MW/h.

A més, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), els preus romandran bastant constants al llarg del dia. No obstant això, en el tram horari més car, el cost del MW/h superarà els 40 euros. Però, d'altra banda, en la franja més econòmica, com ja és habitual, tornaran a registrar-se preus negatius.

Preu de la llum avui, diumenge 18 de maig de 2025, hora a hora

Seguint la tendència recent, durant la jornada es veuran tarifes molt assequibles i amb preus negatius. Els consumidors podran aprofitar franges molt baixes principalment a mig matí i especialment durant la tarda. De fet, durant aquesta franja s'esperen les tarifes més reduïdes del diumenge.

Així, entre les 08:00 i les 09:00, el preu per MW/h serà de 0,01 euros, passant a ser negatiu a partir de la següent hora. El preu més baix del dia es donarà entre les 14:00 i les 15:00, amb un cost de -15 euros per MW/h. Serà més tard, de 19:00 a 20:00, quan el preu pujarà lleugerament fins als 0,28 euros per MW/h.

12:00 - 13:00: -12 €/MWh

14:00 - 15:00: -15 €/MWh

15:00 - 16:00: -14,05 €/MWh

16:00 - 17:00: -13 €/MWh

I quan serà més cara la llum el diumenge?

Durant la nit i de matinada serà més necessari controlar el consum, ja que els preus més alts del dia es concentraran en aquestes franges. Entre les 00:00 i 01:00 el preu assolirà els 37 euros per MW/h. Però, a partir d'aquesta hora, de 01:00 a 02:00, descendirà a 21,73 euros per MW/h.

00:00 - 01:00: 37 €/MWh

21:00 - 22:00: 37 €/MWh

22:00 - 23:00: 40,7 €/MWh

23:00 - 00:00: 33,96 €/MWh

El cost tornarà a ascendir fins als 37 euros de 21:00 a 22:00. No obstant això, el preu més alt del dia s'assolirà de 22:00 a 23:00, quan costarà 40,7 euros. Encara que de 23:00 a 00:00 tornarà a baixar lleugerament fins a situar-se en 33,96 euros.