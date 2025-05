Preu de la llum avui, dissabte 17 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 17 de maig de 2025, és de 10,64 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'una pujada de 5,96 euros. Recordem que, en la jornada del 16 de maig, la tarifa mitjana de llum se situava en els 4,68 euros per MWh.

El més cridaner és que, al llarg de la jornada, els preus es mantindran força estables. Una cosa que es pot comprovar perfectament en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Això sí, en la franja més cara del dissabte el preu del MWh superarà els 57 euros, una cosa que fa dies que no passa.

Preu de la llum avui, dissabte 17 de maig de 2025, hora a hora

Això sí, es tracta d'una excepció, perquè durant la resta del dia els preus de la llum seran més moderats. De fet, la tarda tornarà a ser el moment més barat de tota la jornada i s'assoliran valors negatius. Tot això és una gran notícia per als consumidors, que podran gastar llum sense pensar en les seves futures factures d'electricitat.

Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MWh serà de -9,7 euros, encara que de 13:00 a 14:00 baixarà a -10,01 euros. Entre les 14:00 i les 15:00 el MWh tindrà el seu preu més barat: -11,26 euros. Finalment, de 15:00 a 17:00 el preu del MWh passarà a ser de -10 euros.

12:00 - 13:00: -9,7 € /MWh.

13:00 - 14:00: -10,01 € /MWh

14:00 - 15:00: -11,26 € /MWh.

15:00 - 17:00: -10 € /MWh.

I quan serà més cara la llum el dissabte?

Quant a les tarifes més altes, en les primeres hores del dia hauràs de vigilar el teu consum de llum. De 06:00 a 07:00 el MWh passarà a tenir un preu de 21,79 euros. Entre les 07:00 i les 08:00 el preu passarà a ser de 20,23 euros per MWh.

20:00 - 21:00: 26,56 € /MWh.

21:00 - 22:00: 52,5 € /MWh

22:00 - 23:00: 57,12 € /MWh.

23:00 - 00:00: 41,28 € /MWh.

En la segona meitat del dia, de 21:00 a 22:00 el cost del MWh serà de 52,5 euros. El preu més alt de tot el dissabte el tindrem de 22:00 a 23:00, quan el MWh costarà 57,12 euros. Per últim, de 23:00 a 00:00 el MWh passarà a tenir un preu de 41,28 euros.