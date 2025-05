Santoral d'avui, dijous 22 de maig de 2025: Quin sant se celebra avui?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda la fundadora de la Congregació de les Carmelites de la Caritat.

Qui va ser Santa Joaquima de Vedruna, la festivitat més important d'aquest dijous 22 de maig?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Santa Joaquima de Vedruna que va néixer a Barcelona el 1783 en el si d'una família de la noblesa catalana. Va ser educada en la tradició cristiana manifestant gran devoció pel Nen Jesús.

A l'edat de 12 anys va mostrar el seu desig d'ingressar a les Carmelites Calçades. No obstant això, la seva petició va ser denegada per la mare superiora per considerar que li mancava la maduresa necessària.

Anys després, va contreure matrimoni amb Teodoro de Mas, aristòcrata amb qui va tenir diversos fills. Després d'enviudar va decidir dedicar la seva vida a l'assistència dels malalts i a l'ensenyament.

Fundadora de la Congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat, va ser desterrada a França durant cinc anys per les seves idees carlistes. No obstant això, al seu retorn al país, va fundar 22 comunitats malgrat la inestabilitat política del moment.

La seva congregació es va estendre per tota Espanya, Hispanoamèrica i Àsia. Santa Joaquima va morir als 71 anys a causa d'un brot de còlera a la ciutat comtal.

Joaquima és un nom femení d'origen grec, 'la que posseeix fermesa'. Aquest dia, a Espanya, unes 19.277 dones anomenades Joaquima podrien celebrar el seu sant.

Santa Júlia de Còrsega

Santa Júlia de Còrsega va viure a Cartago al segle V sent presa captiva pels vàndals i venuda a un comerciant que la va portar a Síria i després a Provença. L'embarcació es va aturar a Còrsega per prendre provisions en un lloc on se celebrava una festa en honor d'una divinitat pagana. La santa es va negar a prendre part en la cerimònia i condemnada després per ser cristiana.

Santa Rita de Càssia

Santa Rita de Càssia va ser una dona casada amb un home violent que va tolerar pacientment les seves crueltats reconciliant-lo amb Déu. En quedar vídua i morir els seus fills va ingressar al monestir de l'Orde de Sant Agustí a Càssia. Allà va donar a tots un exemple sublim de paciència.

Altres Sants: el Santoral complet del dijous 22 de maig

