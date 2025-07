Oficial: aquesta és la carrera amb la nota de tall més alta a Catalunya aquest 2025

Cada any, l'espera per conèixer les notes de tall a Catalunya genera una gran expectació entre els estudiants. Aquest 2025, els futurs universitaris de la regió ja coneixen els resultats que determinaran el seu accés als graus que desitgen estudiar. Avui, 11 de juliol, ja s'han publicat oficialment les notes de tall juntament amb la primera assignació de places, deixant clar quins són els estudis més sol·licitats.

Malgrat l'auge de les tecnologies i la creixent demanda de graus relacionats amb la innovació i la digitalització, les carreres tradicionals continuen liderant el famós rànquing de les més sol·licitades. Medicina, com cada any, es manté al capdamunt, destacant-se entre les titulacions més competitives i amb les notes de tall més altes. Però no és la titulació que té la nota de tall més alta de Catalunya.

El grau amb la nota de tall més alta aquest any a Catalunya és Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el qual ha assolit un 13,370. Una qualificació que continua sent la més alta de tot el sistema educatiu català, amb 20 places disponibles. El segueix molt de prop el mateix grau a la Universitat de Barcelona, amb un 13,170 de nota de tall.

Catalunya obté una mitjana de notes una mica més baixa que l'any passat

Aquest any, el 95% dels estudiants que van fer les proves d'accés a la universitat a Catalunya han superat els exàmens. Això sí, amb una mitjana de notes una mica més baixa que el 2024. La mitjana de les PAU ha estat de 6,440, mentre que la mitjana per accedir a la universitat se situa en 7,181.

Un any més, les notes de tall s'han determinat en funció de la demanda dels graus i el nombre de places disponibles. Al capdamunt, el doble grau de Física i Matemàtiques continua sent el somni de molts, el qual és seguit de prop per titulacions de ciències de la salut com Medicina, Odontologia i Psicologia.

Tot i que les carreres més sol·licitades requereixen qualificacions elevades, el panorama no és tan desesperançador per a aquells estudiants que no van aconseguir entrar a la seva primera opció. La possibilitat de noves assignacions durant les pròximes setmanes atorga una segona oportunitat a molts estudiants.

En total, 62.328 persones van sol·licitar plaça en alguna de les set universitats públiques catalanes, la qual cosa reflecteix un notable augment del 8,43% respecte a l'any anterior. D'aquest total, un 77,38% ja té assignada la seva plaça, cosa que suposa 1.372 estudiants més que el 2024, segons les dades d'El Periódico.

Aquestes són algunes de les carreres que han augmentat la seva nota de tall a Catalunya

Tot i que les carreres tradicionals continuen dominant la llista, també hi ha alguns canvis interessants en les notes de tall d'altres titulacions. Per exemple, el doble grau de Física i Matemàtiques ha assolit un 13,370 a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Aquesta titulació assumeix un rècord històric que reflecteix la creixent demanda d'aquestes àrees científiques.

A més, altres carreres com Ciberseguretat han experimentat augments notables, passant d'una nota de tall de 6,242 a un 8,299, segons les dades disponibles. La situació demostra una tendència cap a l'especialització en camps amb alta ocupabilitat i rellevància social.