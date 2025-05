Preu de la llum avui, diumenge 1 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge, 1 de juny de 2025, és de 19,50 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dissabte, parlem d'una baixada de 20,74 euros. I tot perquè, durant la jornada del 31 de maig, el preu mitjà de la llum se situava en 40,24 euros per MWh.

Així ho indiquen les dades de l'Operador del Mercado Ibèric d'Energia (OMIE), que avui porten bones notícies. És cert que a la franja més cara d'avui el preu del MWh arribarà als 60 euros. Tanmateix, a la franja més barata de tot el dia, el preu s'enfonsarà fins a valors molt negatius, una notícia excel·lent per als consumidors.

Preu de la llum avui, diumenge 1 de juny de 2025, hora a hora

Els preus de la llum no esperaran fins a la tarda per baixar. Durant gran part del dia, les tarifes es mantindran a nivells molt assequibles per a tots els consumidors. En altres paraules, el diumenge oferirà períodes amb tarifes molt econòmiques en els moments més convenients per aprofitar.

Així, de 12:00 a 13:00 hores el MWh costarà -5,48 euros, encara que de 13:00 a 15:00 el preu serà encara més econòmic, de -6 euros. El preu més barat del dia el trobem de 15:00 a 16:00 hores, quan el MWh costarà -6,01 euros. Finalment, de 16:00 a 17:00 el preu del MWh tornarà a ser de -6 euros.

12:00 - 13:00: -5,48 €/MWh.

13:00 - 15:00: -6 €/MWh.

15:00 - 16:00: -6,01 €/MWh .

. 16:00 - 17:00: -6 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el diumenge?

Aquest diumenge passa una cosa molt poc habitual amb els preus més cars. I és que la màxima del dia la tindrem de nit, entre les 00:00 i les 01:00, quan el MWh costarà 60 euros. I durant la resta de la matinada, el preu es mantindrà al voltant dels 35 euros.

00:00 - 01:00: 60 €/MWh.

21:00 - 22:00: 40,55 €/MWh.

22:00 - 23:00: 53,96 €/MWh.

23:00 - 00:00: 40,41 €/MWh.

A la segona meitat del dia, de 21:00 a 22:00 hores, el preu del MWh serà de 40,55 euros. De 22:00 a 23:00 hores, fins i tot pujarà una mica més, fins als 53,96 euros per MWh. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MWh tornarà a baixar de nou als 40,41 euros.

Per això, serà aconsellable evitar un consum excessiu d'electricitat durant aquestes hores punta si no es vol que la factura es dispari inesperadament. Planificar l'ús dels aparells elèctrics fora d'aquests trams més cars ajudarà a estalviar.