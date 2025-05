Preu de la llum avui, dissabte 31 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 31 de maig de 2025, és de 40,24 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de divendres, parlem d'una baixada de 3,72 euros. I tot perquè, en la jornada del 30 de maig, el preu mitjà de la llum se situava en els 43,96 euros per MWh.

De tota manera, les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) també porten bones notícies. Sí que és cert que, en la franja més cara de dissabte, el preu del MWh arribarà als 107 euros. Però és que, en la franja més barata de tot el dia, el preu s'enfonsarà fins a valors molt negatius, una molt bona notícia.

Preu de la llum avui, dissabte 31 de maig de 2025, hora a hora

A més, aquesta vegada no caldrà esperar fins a la tarda per veure preus de la llum barats. Durant bona part del dia, les tarifes es mantindran en valors molt assequibles per a totes les butxaques. És a dir, els consumidors disposaran de franges molt barates en els moments més aprofitables d'aquest dissabte.

Així, de 12:00 a 13:00 el MWh costarà -3,07 euros, encara que de 13:00 a 14:00 el preu serà de -5 euros. El preu més barat del dia el trobem de 14:00 a 15:00, quan el MWh costarà -5,48 euros. Finalment, de 15:00 a 16:00 el preu del MWh serà de -3 euros.

12:00 - 13:00: -3,07 €/MWh

13:00 - 14:00: -5 €/MWh

14:00 - 15:00: -5,48 €/MWh

15:00 - 16:00: -3 €/MWh

I quan serà més cara la llum dissabte?

Aquest dissabte passa una cosa que no és gaire habitual amb els preus més cars. I és que la màxima del dia la tindrem de nit, entre les 00:00 i la 01:00, quan el MWh costarà 107 euros. De 01:00 a 02:00, a més, el MWh tindrà un preu total de 89,74 euros.

00:00 - 01:00: 107 €/MWh

01:00 - 02:00: 89,74 €/MWh

21:00 - 22:00: 64,31 €/MWh

22:00 - 23:00: 74,44 €/MWh

A la segona meitat del dia, de 21:00 a 22:00 el preu del MWh serà de 64,31 euros. De 22:00 a 23:00 fins i tot pujarà una mica més, fins als 74,44 euros per MWh. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MWh serà de 63,5 euros.