Preu de la llum avui, dissabte 7 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 7 de juny de 2025, és de 49,57 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'una baixada de 21,97 euros. Recordem que, en la jornada del 6 de juny, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 71,54 euros per MWh.

Una cosa molt cridanera de les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) és que tornarem a tenir preus negatius. En les franges més barates de dissabte, les tarifes tornaran a enfonsar-se. Això sí, en el tram més car del dia, per exemple, el MWh passarà a tenir un preu superior als 112 euros.

Preu de la llum avui, dissabte 7 de juny de 2025, hora a hora

Les altes temperatures d'aquests dies han disparat el consum elèctric nocturn, cosa que també encareix els preus. Per això, la matinada, les primeres hores del dia i la nit tornaran a ser els moments més cars de dissabte. Això sí, al llarg de gran part del dia, especialment a la tarda, els preus de la llum baixaran amb força.

Així, de 12:00 a 14:00 el MWh costarà -0,5 euros, tot i que de 14:00 a 15:00 el preu passarà a ser de -0,6 euros. Entre les 15:00 i les 17:00 trobem el preu més barat de dissabte: -1,21 euros per MWh. Finalment, de 17:00 a 18:00 el MWh tornarà a tenir un preu de -0,6 euros.

12:00 - 14:00: -0,5 €/MWh.

14:00 - 15:00: -0,6 €/MWh.

15:00 - 17:00: -1,21 €/MWh.

17:00 - 18:00: -0,6 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dissabte?

Durant la matinada, els preus es mantindran en nivells molt alts. De fet, de 00:00 a 01:00 trobarem la tarifa més cara de tot dissabte: 112,84 euros per MWh. Entre les 06:00 i les 07:00 el MWh costarà 104 euros i de 07:00 a 08:00 el preu serà de 93,8 euros per MWh.

00:00 - 01:00: 112,84 €/MWh.

06:00 - 07:00: 104 €/MWh.

21:00 - 22:00: 110,2 €/MWh.

22:00 - 23:00: 104 €/MWh.

A la nit, de 21:00 a 22:00 el preu del MWh serà de 110,2 euros. De 22:00 a 23:00 el MWh passarà a costar 104 euros, tot i que en la següent franja baixarà amb més força. De 23:00 a 00:00 el preu del MWh quedarà fixat en els 90 euros.