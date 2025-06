Preu de la llum avui, divendres 6 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 6 de juny de 2025, és de 71,54 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dijous, parlem d'una clara pujada de 12,02 euros. Recordem que, en la jornada del 5 de juny, el preu mitjà de l'electricitat se situava en els 59,52 euros per MWh.

En definitiva, les tarifes d'electricitat segueixen la tendència ascendent dels darrers dies. Segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), en la franja més cara el MWh costarà més de 140 euros. A més, ja no tindrem cap franja en què els preus baixin fins a nivells negatius.

Preu de la llum avui, divendres 6 de juny de 2025, hora a hora

De tota manera, després d'unes primeres hores força cares, el preu del MWh baixarà amb força. La tarda tornarà a ser el moment més econòmic de tota la jornada, quelcom molt positiu per als consumidors. De fet, a la segona meitat del dia trobarem alguns preus molt assequibles, que es podran aprofitar força.

Així, d'11:00 a 12:00 el MWh costarà 1,72 euros, tot i que de 12:00 a 13:00 el preu serà de 0,66 euros. Entre les 13:00 i les 17:00 tindrem el preu més econòmic de tot el divendres: 0 euros per MWh. Finalment, de 17:00 a 18:00 el preu del MWh se situarà en 1,2 euros.

11:00 - 12:00: 1,72 €/MWh.

12:00 - 13:00: 0,66 €/MWh.

13:00 - 17:00: 0 €/MWh.

17:00 - 18:00: 1,2 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el divendres?

Durant tota la matinada, a causa del consum més gran de llum, el preu del MWh serà força alt. De 00:00 a 07:00 les tarifes oscil·laran entre els 112 i els 130 euros per MWh. De 07:00 a 08:00 el preu serà de 126,83 euros per MWh i de 08:00 a 09:00 el cost passarà a ser de 123,26 euros.

00:00 - 01:00: 130,05 €/MWh.

01:00 - 02:00: 127,93 €/MWh.

21:00 - 22:00: 135,01 €/MWh.

22:00 - 23:00: 140,34 €/MWh.

A la segona meitat del dia, de 21:00 a 22:00 el preu del MWh quedarà fixat en els 135,01 euros. De 22:00 a 23:00 trobem el preu més alt de tot el divendres: 140,34 euros per MWh. Finalment, de 23:00 a 00:00 el cost del MWh quedarà fixat en els 121,35 euros.