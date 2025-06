Oficial: Això és el primer que has de fer si et toca el premi de l’Euromillones

Guanyar l'Euromillones és un somni per a milions de jugadors a Europa. Amb un pot que pot arribar als 250 milions d'euros, aquest sorteig s'ha convertit en un dels més cobejats del món. Tanmateix, més enllà de l'eufòria inicial, ser l'únic encertant d'aquest immens premi implica una transformació vital profunda.

Per això, saber què fer —i què no— és clau per gestionar aquest nou estatus amb intel·ligència i calma. El primer que aconsellen els experts és actuar amb absoluta discreció. No cal córrer a cobrar el premi l'endemà.

És més, alguns psicòlegs recomanen esperar uns dies, fins i tot setmanes, per assimilar la situació. L'impacte emocional pot ser tan fort com una pèrdua personal o un acomiadament traumàtic. Una guanyadora a Mallorca va aconseguir viure amb absoluta normalitat durant setmanes després de guanyar gairebé 30 milions.

Tot el que has de declarar a Hisenda

Mantenir la rutina pot ajudar a prendre millors decisions amb la ment freda. Això sí, no convé esperar massa: el termini per cobrar el premi és de tres mesos des de la data del sorteig. A partir d'aquell moment, es perd tot dret a reclamar els diners.

Per a imports inferiors a 2.000 euros, es pot cobrar a qualsevol administració de loteries. Tanmateix, per a premis milionaris, com el de l'Euromillones, el cobrament s'ha de fer en una de les entitats financeres autoritzades. Un exemple són el BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia, Unicaja, entre d'altres.

Un cop al banc, sol·licita parlar directament amb el director de l'oficina. La discreció és clau: no revelis la teva identitat fins que s'hagi signat un contracte de confidencialitat. En condicions normals, en una setmana podràs disposar dels diners al teu compte sense pagar comissions ni estar obligat a contractar productes financers.

Pel que fa als impostos, qualsevol premi superior a 40.000 tributa un 20% a Hisenda, però només sobre l'import que excedeix aquesta xifra. És a dir, si guanyes 250 milions, pagaràs el 20% vora 249.960.000 euros, així i tot, continuaràs sent multimilionari. Amb els diners ja disponibles, arriba la part més delicada: gestionar la fortuna.

Els consells dels experts

Psicòlegs i assessors recomanen guardar silenci, fins i tot davant familiars i amics. El millor és minimitzar la quantitat guanyada públicament. A llarg termini, serà necessari crear una estructura financera sòlida, amb assessors fiscals i gestors de patrimoni que treballin de manera coordinada.

Una opció comuna és la constitució d'una societat patrimonial per tributar a un 25% en comptes de l'IRPF, que pot arribar fins al 45%. Els experts també recomanen no precipitar-se amb inversions. Millor diversificar, evitar riscos innecessaris i prioritzar la seguretat.

I sobretot, buscar un nou propòsit a la vida, perquè, després del cop de sort, comença una nova etapa on l'equilibri emocional és tan important com els diners. Guanyar l'Euromillones és només el principi. Saber gestionar-lo, la veritable victòria.