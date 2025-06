Santoral d’avui, dimecres 25 de juny de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dimecres, el Santoral de l'Església catòlica recorda un bisbe recordat per predicar amb passió la paraula divina i per ser un pastor compromès i savi.

Qui va ser Sant Màxim de Torí, el sant més important de dimecres, 25 de juny?

El Santoral de l'Església catòlica recorda Sant Màxim de Torí, nascut a Itàlia al segle IV. Els seus escrits relaten que cap a l'any 397 va presenciar el martiri de tres bisbes. Mig segle després, el 451, va ser enviat al sínode de Milà on s'acceptà l'epístola dogmàtica de Lleó I.

Va estar present al Concili de Roma del 465. La seva signatura figura als decrets després de la del papa sant Hilari. Es suposa que Sant Màxim de Torí va morir poc després d'aquell concili.

Les seves obres són interessants perquè donen a conèixer alguns costums pintorescos de l'antiguitat. En dues homilies sobre l'acció de gràcies inculcava el deure d'elevar diàriament les pregàries al Senyor.

Sant Màxim de Torí recomanava els Salms com els millors càntics de lloança i insistia que ningú no havia de deixar les oracions del matí i la nit. Tampoc l'acció de gràcies, abans i després dels àpats.

Animava els cristians a fer-se el senyal de la creu en emprendre qualsevol acció. A més, va criticar el costum de fer regals als rics, sense haver repartit abans almoines entre els pobres.

Màxim és un nom que prové del llatí Maximus i significa 'el més gran'. A Espanya, uns 9.634 homes reben aquest nom i podrien celebrar aquest dia el seu sant en honor a Sant Màxim de Torí.

Sant Guillem de Goleto

Sant Guillem de Goleto va ser un abat italià que va viure al segle XII, que es va fer pelegrí i pobre per amor a Crist. Aconsellat per sant Joan de Matera, va fundar el monestir de Montevergine, on va reunir uns monjos als quals va impartir una profunda doctrina espiritual.

Beat Joan Hispano

El beat Joan Hispano va ser un monjo lleonès que va viure al segle XII. La seva vida, marcada per la recerca de la perfecció espiritual, va deixar una profunda empremta a l'Orde Cartoixà.

Altres sants: el santoral complet de dimecres 25 de juny

El Santoral de l'Església catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: