Preu de la llum avui, dimecres 25 de juny, per hores

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 25 de juny de 2025, se situa en 81,06 euros per megawatt hora (MWh). En comparació amb la tarifa mitjana de dimarts, s'observa una disminució de 16,12 euros. Ahir, 24 de juny, el preu mitjà va ser de 97,18 euros per MWh.

Segons les dades de l'Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), aquest dimecres hi ha diverses franges en què el preu de la llum s'enfila. Tanmateix, existeixen altres trams en què els preus són molt més baixos. Així doncs, serà possible concentrar la despesa d'electricitat en les hores més barates i reduir la pròxima factura de la llum.

Preu de la llum avui, dimecres 25 de juny de 2025, hora a hora

Les hores més econòmiques per consumir electricitat avui es concentren entre les 12:00 i les 18:00 hores. A més, destaquen especialment quatre trams amb un preu inferior a 5 euros, una oportunitat clau per a qui pugui desplaçar el consum energètic a aquestes hores.

Des de les 15:00 fins a les 16:00 hores, el preu caurà fins als 2,44 euros per MWh, sent el moment més barat de tot el dia. Una mica abans, de 13:00 a 14:00 hores, el cost també serà molt baix, ja que té un preu de 5,79 euros per MWh.

14:00 - 15:00: 3,52 €/MWh.

15:00 - 16:00: 2,44 €/MWh .

. 16:00 - 17:00: 3,52 €/MWh.

Tanmateix, també es poden aprofitar les franges horàries de 14:00 a 15:00 hores i de 16:00 a 17:00 hores, perquè la llum té un preu de 3,52 euros. D'altra banda, de 17:00 a 18:00 hores, el cost de l'electricitat encara es manté assequible, amb 4,90 euros per MWh. Sens dubte, tots aquests trams són els millors per fer activitats d'alt consum energètic, com posar rentadores.

I quan serà més cara la llum aquest dimecres?

Durant les primeres hores de la matinada, així com al final del dia, els preus tornen a enfilar-se. Des de mitjanit fins a les 09:00 hores, el preu del MWh supera els 110 euros. Tanmateix, els preus més cars de tota la jornada tenen lloc durant les últimes hores del dia.

00:00 - 01:00: 129,80 €/MWh.

21:00 - 22:00: 150 €/MWh.

22:00 - 23:00: 154,52 €/MWh.

Com ja hem dit, a la nit, el repunt és encara més fort. De 21:00 a 22:00 hores, el preu pujarà fins a 150 euros. I entre les 22:00 i les 23:00 hores arribarà als 154,52 euros per MWh, el preu més car del dia. L'última hora del dia, de 23:00 a 00:00, tampoc donarà treva perquè el preu es mantindrà en 125,21 euros.