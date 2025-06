Preu de la llum avui, dimarts 24 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 24 de juny de 2025, se situa en 97,18 euros per megawatt hora (MWh). En comparació amb la tarifa mitjana de dilluns, s'observa un descens significatiu de 13,38 euros. Ahir, 23 de juny, el preu mitjà va ser de 110,56 euros per MWh.

Segons les dades proporcionades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), aquest dimarts no es presentaran franges especialment econòmiques. De fet, el preu del MWh superarà els 100 euros durant gran part del dia, especialment a la nit i de matinada. Tanmateix, existeixen diverses franges que són més econòmiques i et permetran estalviar en la teva pròxima factura si les aprofites.

Preu de la llum avui, dimarts 24 de juny de 2025, hora a hora

Les hores més econòmiques per consumir electricitat aquest dimarts es concentren entre les 13:00 i les 17:00 hores. Destaquen especialment dos trams amb un preu inferior als 10 euros, una oportunitat clau per a qui pugui desplaçar el consum energètic a aquestes hores.

Des de les 15:00 fins a les 17:00 hores, el preu caurà fins als 7,50 euros per MWh, sent els períodes més barats del dia. Una mica abans, de 14:00 a 15:00 hores, el cost també serà molt baix, ja que té un preu de 16,23 euros per MWh.

13:00 - 14:00: 37,28 €/MWh.

15:00 - 17:00: 7,50 €/MWh .

. 14:00 - 15:00: 16,23 €/MWh.

17:00 - 18:00: 20,06 €/MWh.

No obstant això, també es pot aprofitar la franja de 13:00 a 14:00 hores, ja que la llum té un preu de 37,28 euros. D'altra banda, de 17:00 a 18:00 hores, el cost de l'electricitat encara es manté relativament assequible, amb 20,06 euros per MWh. Sens dubte, tots aquests trams són els millors per fer activitats d'alt consum energètic, com posar rentadores, rentavaixelles o carregar vehicles elèctrics.

I quan serà més cara la llum aquest dimarts?

Durant les primeres hores de la matinada, així com al final del dia, els preus tornen a disparar-se. Des de mitjanit fins a les 11:00 hores, el preu del MWh supera els 100 euros. Tanmateix, els preus més cars de tota la jornada tenen lloc durant les últimes hores del dia.

21:00 - 22:00 → 146,03 €/MWh.

22:00 - 23:00 → 154,52 €/MWh .

. 23:00 - 00:00 → 131,81 €/MWh.

00:00 - 01:00 → 129,82 €/MWh.

Com ja hem dit, a la nit, el repunt és encara més fort. De 21:00 a 22:00 hores, el preu pujarà fins a 146,03 euros, i entre 22:00 i 23:00 arribarà als 154,52 euros per MWh, el preu més car del dia. L'última hora del dia, de 23:00 a 00:00, tampoc donarà respir perquè el preu es mantindrà en 131,81 euros.

Així doncs, es recomana evitar el consum excessiu d'electricitat entre les últimes hores de la tarda i la nit. Especialment, entre les 21:00 i les 23:00 hores, convé posposar l'ús d'electrodomèstics d'alt consum i desplaçar aquestes activitats a les franges més barates del dia.