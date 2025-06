Preu de la llum avui, dilluns 23 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de l'electricitat per a aquest dilluns, 23 de juny de 2025, se situa en 110,56 euros per megawatt hora (MWh). En comparació amb la tarifa mitjana de diumenge, s'observa un increment notable de 43,31 euros. El passat 22 de juny, el preu mitjà va ser de 67,25 euros per MWh.

Segons les dades proporcionades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), aquest dilluns no es presentaran franges especialment econòmiques com en dies anteriors. De fet, el preu del MWh superarà els 110 euros durant gran part del dia, especialment a la nit i de matinada. No obstant això, el cost es mantindrà per sota dels 72 euros durant les hores diürnes.

Preu de la llum avui, dilluns 23 de juny de 2025, hora a hora

Les franges més barates d'aquest dilluns per consumir electricitat se centraran a partir de les 11:00 del matí i s'estendran fins a la tarda. Encara que els preus seran més baixos que en altres hores del dia, no es tractarà de tarifes especialment econòmiques. Per tant, es recomana aprofitar aquest període per fer tasques de més consum energètic.

Així, de 13:00 a 14:00, el preu del MWh serà de 70,75 euros. Entre les 14:00 i les 15:00, el preu baixarà a 57,42 euros, fet que el converteix en el tram més barat del dia. Després, de 15:00 a 16:00, el cost augmentarà a 70,75 euros, i de 16:00 a 17:00, pujarà lleugerament fins a 71,4 euros.

12:00 -13:00: 71,27 €/MWh

13:00 -14:00: 70,75 €/MWh

14:00 - 15:00: 57,42 €/MWh

15:00 - 16:00: 70,75 €/MWh

I quan serà més cara la llum aquest dilluns?

De matinada de dilluns, els preus seran notablement més alts de l'habitual. De 06:00 a 07:00, el preu del MWh arribarà als 121,85 euros. Entre les 07:00 i les 08:00, el cost pujarà a 127 euros, i de 08:00 a 09:00 se situarà en 117,05 euros.

20:00 - 21:00: 136,43 €/MWh

21:00 - 22:00: 195,77 €/MWh

22:00 - 23:00: 175,14 €/MWh

23:00 - 00:00: 135,82 €/MWh

Pel que fa a la nit, de 20:00 a 21:00, el preu serà de 136,43 euros per MWh. Entre les 21:00 i les 22:00, el cost arribarà als 195,77 euros, sent aquest el tram més car de dilluns. Finalment, entre les 22:00 i les 23:00, el preu baixarà lleument, fins a 175,14 euros per MWh.