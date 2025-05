Preu de la llum avui, dimarts 20 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 20 de maig de 2025, és de 13,41 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d'una petita pujada de 0,56 euros. I tot perquè, en la jornada del 19 de maig, la tarifa mitjana de llum se situava en els 12,85 euros per MW/h.

En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) podem observar que els preus es mantindran bastant estables. Tan sols en les primeres i en les últimes hores del dia pujaran de forma més evident. De fet, en la franja més cara del dia, el preu del MW/h assolirà els 54 euros per MW/h.

Preu de la llum avui, dimarts 20 de maig de 2025, hora a hora

Com ja fa mesos que passa, les tarifes més econòmiques del dia les tornarem a trobar a la tarda. De fet, els preus de la llum tornaran a descendir fins a nivells negatius, cosa que sempre és una gran notícia. Així, els consumidors tindran a la seva disposició preus molt assequibles i aprofitables en la segona meitat del dia.

Així, de 13:00 a 14:00 el MW/h costarà -1,81 euros, encara que de 14:00 a 15:00 el preu serà de -2,1 euros. Entre les 15:00 i les 16:00 el preu del MW/h serà el més barat de la jornada: -3,75 euros. Per últim, de 16:00 a 17:00 el preu del MW/h passarà a ser de 3,4 euros.

13:00 - 14:00: -1,81 €/MWh

14:00 - 15:00: -2,1 €/MWh

15:00 - 16:00: -3,75 €/MWh

16:00 - 17:00: -3,4 €/MWh

I quan serà més cara la llum dimarts?

Si et preocupen els preus més cars, has de vigilar el teu consum en les primeres hores del dia i a la nit. De 07:00 a 08:00 el preu del MW/h serà de 35,09 euros. En canvi, de 08:00 a 09:00 ja començarà a baixar una mica, fins als 20,2 euros per MW/h.

07:00 - 08:00: 35,09 €/MWh

21:00 - 22:00: 53,91 €/MWh

22:00 - 23:00: 54 €/MWh

23:00 - 00:00: 35,01 €/MWh

A la nit, de 21:00 a 22:00 el preu del MW/h serà 53,91 euros, encara que pujarà una mica més. De 22:00 a 23:00 trobem el preu més alt de tota la jornada: 54 euros per MW/h. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MW/h se situarà en els 35,01 euros.