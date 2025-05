Preu de la llum avui, dilluns 19 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

Comencem la setmana amb una lleu pujada de la llum. El preu mitjà de l'electricitat per a aquest dilluns 19 de maig de 2025 se situa en 12,85 euros per megawatt hora (MW/h). Això suposa un increment de 6,09 euros respecte al diumenge, quan el preu mitjà es va situar en 6,76 euros per MW/h. Una pujada lleu, però que trenca amb la baixada del cap de setmana.

Segons les dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), durant la jornada del dilluns, els valors del mercat elèctric es mouran dins d'una certa estabilitat. Però hi haurà tres repunts ben marcats: un a la matinada, un altre a primera hora del dia i l'últim a la nit. No obstant això, en el tram més car del dilluns, el preu del MW/h superarà els 42 euros.

Preu de la llum avui, dilluns 19 de maig de 2025, hora a hora

Bones notícies per a les llars, que fa setmanes que gaudeixen de tarifes realment baixes. I, com ve sent habitual últimament, la tarda tornarà a oferir els preus més assequibles del dia, amb franges amb preus negatius. Serà aquest el moment perfecte per fer ús del consum elèctric més elevat sense preocupar-se per l'import de la factura.

Entre les 10:00 i les 11:00 hores, el MW/h tindrà un cost de 0 euros. Després d'aquesta franja, d'11:00 a 12:00, el preu es tornarà negatiu i baixarà fins als -0,5 euros.

Però el tram més barat del dia arribarà entre les 16:00 i les 17:00, quan l'electricitat costarà -2,5 euros per MW/h. Més tard, entre les 19:00 i les 20:00, el preu es mantindrà baix amb una tarifa de només 0,66 euros per MW/h.

14:00 - 15:00: -1,54 €/MWh

15:00 - 16:00: -2 €/MWh

16:00 - 17:00: -2,5 €/MWh

17:00 - 18:00: -1,54 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dilluns?

En canvi, durant el matí es registraran els valors més alts de la jornada. Entre les 06:00 i les 07:00 el MW/h assolirà els 25,95 euros. Però serà entre les 07:00 i les 08:00 quan es registri el pic màxim del dia, amb un preu de 42,99 euros.

07:00 - 08:00: 42,99 €/MWh

21:00 - 22:00: 37,94 €/MWh

22:00 - 23:00: 37,22 €/MWh

23:00 - 00:00: 29,86 €/MWh

En caure la nit, els costos tornaran a pujar. De 21:00 a 22:00, el MW/h assolirà els 37,94 euros, seguit d'un altre tram car entre les 22:00 i les 23:00, amb una tarifa similar, de 37,22 euros. Finalment, la jornada es tancarà amb un preu de 29,86 euros entre les 23:00 i les 00:00.