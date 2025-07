Santoral d’avui, dilluns 7 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dilluns, 7 de juliol, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el copatró de Navarra juntament amb Sant Francesc Xavier.

Qui va ser Sant Fermí de Pamplona, el sant més important del dilluns, 7 de juliol?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest dia Fermí de Pamplona. Tot el que se sap d'aquest bisbe, natural de la ciutat de Pamplona, ve donat per llegendes tardanes.

Fins al segle VIII no hi ha notícia de la seva vida ni del seu culte. És a partir del segle IX quan comença a forjar-se la seva llegenda. Segons aquesta, Fermí era fill d'un senador de Pamplona. Ell i la seva família es van convertir al cristianisme gràcies a la predicació de Sant Saturní de Tolosa i del seu deixeble Honest.

Aquest s'encarregà de l'educació cristiana de Fermí i, en envellir, va aconseguir que el jove rebés la consagració episcopal per part del bisbe Honorat de Tolosa. Quan va complir 31 anys el sant va abandonar Pamplona per predicar l'Evangeli a les Gàl·lies.

A Beauvais va ser assotat i llançat a la presó per ordre del governador Valeri, però la mort sobtada d'aquest li va permetre obtenir la llibertat. D'allà va passar a Amiens, on va convertir molts al cristianisme, entre ells el senador Faustinià. Empresonat per ordre dels governadors Lóngul i Sebastià, va ser decapitat secretament a la presó un 25 de setembre.

Tot i que molts creuen que Sant Fermí és el patró de Pamplona, en realitat aquest títol l'ostenta Sant Saturní. Fermí (Fermín en castellà) és un nom masculí d'origen llatí que significa 'ferm' i 'constant'. Actualment, 14.194 homes reben el nom a Espanya en honor a Sant Fermí.

Beata Maria Romero Meneses

La beata Maria Romero Meneses va ser una religiosa salesiana nicaragüenca que va viure al segle XX. Va ser la fundadora el 1931 de la congregació Serventes de Jesús a Nicaragua. La seva intenció era oferir educació, atenció mèdica i assistència social als més necessitats.

Beat Oddino Barotti

El beat Oddino Barotti va ser un prevere italià del segle XIV. Rector pobre i auster, va dedicar la seva vida a la cura de malalts i moribunds, especialment durant una epidèmia. Estant a primera línia d'atenció als malalts va acabar contagiant-se i així li va arribar la mort.

Altres sants: el Santoral complet del dilluns 7 de juliol

