Preu de la llum avui, dimarts 1 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 1 de juliol de 2025, és de 111,20 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dilluns, parlem d’un petit augment de 0,26 euros. Recordem que, en la jornada del 30 de juny, el preu mitjà de la llum se situava en els 110,94 euros per MWh.

La veritat és que, al llarg del dia, els preus es mantindran en nivells força cars. Així ho confirmen les dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE), que contenen alguns detalls força curiosos. Per exemple, en la franja més cara de la jornada de dimarts el preu del MWh arribarà als 167 euros.

Preu de la llum avui, dimarts 1 de juliol de 2025, hora a hora

I la veritat és que, si esperes que en les franges més econòmiques la baixada sigui molt forta, això no passarà. En la franja més econòmica de dimarts, el preu del MWh se situarà en els 80 euros. Un cop més, la tarda tornarà a ser el moment més econòmic d’aquest primer dia del mes de juliol, centrant les tarifes més assequibles.

Així, d’11:00 a 12:00 el MWh costarà 80,7 euros, tot i que la tarifa baixarà una mica més. Entre les 12:00 i les 14:00 trobem el preu més barat del dia: 80 euros per MWh. Finalment, de 14:00 a 15:00 el preu del MWh serà de 80,19 euros, i de 15:00 a 16:00 el preu serà de 80,4 euros.

11:00 - 12:00: 80,7 €/MWh.

12:00 - 14:00: 80 €/MWh.

14:00 - 15:00: 80,19 €/MWh.

15:00 - 16:00: 80,4 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dimarts?

Els preus durant la matinada oscil·laran entre els 114 i els 129 euros per MWh. De 07:00 a 08:00 el MWh costarà 121,4 euros, tot i que en la següent franja baixarà una mica. De 08:00 a 09:00 el MWh tindrà un cost de 114,74 euros.

00:00 - 01:00: 129,98 €/MWh.

21:00 - 22:00: 167 €/MWh.

22:00 - 23:00: 159,66 €/MWh.

23:00 - 00:00: 129,78 €/MWh.

A la nit, de 20:00 a 21:00 el MWh tindrà un cost total de 125 euros. De 21:00 a 22:00 trobem el preu més alt de tot dimarts: 167 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu del MWh passarà a ser de 159,66 euros.