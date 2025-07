Preu de la llum avui, dilluns 14 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns, 14 de juliol de 2025, és de 84,20 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de diumenge, parlem d'una pujada de 19,61 euros. Recordem que, en la jornada del 13 de juliol, el preu mitjà de la llum se situava en els 64,59 euros per MWh.

Si ens fixem en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), s'observa clarament aquesta pujada. En la franja més cara de tot el dia el preu del MWh es dispararà per sobre dels 120 euros. A més, ni tan sols en la franja més barata de dilluns el preu no baixarà dels 15 euros per MWh.

Preu de la llum avui, dilluns 14 de juliol de 2025, hora a hora

Un cop més, els preus més econòmics del dia se centraran durant el migdia. Serà llavors quan més baixaran les tarifes i els clients disposaran de franges una mica més assequibles. De tota manera, no parlem d'un dia especialment econòmic pel que fa a preus de la llum.

Així, de 14:00 a 15:00 el preu del MWh se situarà en els 31,49 euros, tot i que baixarà una mica més. Entre les 15:00 i les 16:00 trobem el preu més econòmic del dia: 18,21 euros per MWh. Finalment, entre les 16:00 i les 17:00, durant dues hores consecutives, el MWh costarà 27,09 euros.

11:00 - 12:00: 33,72 €/MWh.

14:00 - 15:00: 31,49 €/MWh.

15:00 - 16:00: 18,21 €/MWh .

. 16:00 - 17:00: 27,09 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dilluns?

Durant la matinada, els preus del MWh oscil·laran entre els 108 i els 119 euros. De 04:00 a 05:00 el preu del MWh se situarà en els 108,90 euros. En canvi, de 00:00 a 01:00 el MWh passarà a tenir un preu total de 118,10 euros.

07:00 - 08:00: 122,72 €/MWh.

21:00 - 22:00: 126,64 €/MWh .

. 22:00 - 23:00: 124,68 €/MWh.

23:00 - 00:00: 118,26 €/MWh.

A la nit, de 21:00 a 22:00 trobem el preu més alt de tot el dia: 126,64 euros per MWh. De 22:00 a 23:00 el MWh baixarà una mica de preu, fins als 124,68 euros. Finalment, de 23:00 a 00:00 el MWh tindrà un preu total de 118,26 euros.