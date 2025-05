Preu de la llum avui, dimarts 6 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 6 de maig de 2025, és de 10,24 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dilluns, parlem d'una lleugera baixada, de 0,65 euros. Recordem que, en la jornada del 5 de maig, el preu mitjà de la llum se situava en els 10,89 euros per MWh.

En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) s'observa que, durant gran part del dia, els preus seran molt econòmics. Sí que és cert que, en la franja més cara, el cost del MWh superarà els 65 euros. Però és que, en els trams més econòmics, tornarem a tenir preus negatius, un indicador de preus de la llum molt econòmics.

Preu de la llum avui, dimarts 6 de maig de 2025, hora a hora

Un altre detall cridaner és la diferència que observem entre els preus per a Espanya i per a Portugal. El país veí tindrà tarifes més altes que el nostre, després de separar el seu sistema elèctric de forma temporal després del Gran Apagada. A Espanya, això sí, la tarda de dimarts tornarà a ser el moment del dia en què més barats seran els preus de la llum.

Així, de 13:00 a 14:00 el MWh costarà -3 euros, encara que de 14:00 a 16:00 el preu serà de -4 euros. Entre les 16:00 i les 17:00 tindrem el preu més barat del dimarts: -4,21 euros per MWh. Per últim, de 17:00 a 18:00 el MWh tornarà a costar -3 euros.

13:00 - 14:00: -3 €/MWh.

14:00 - 16:00: -4 €/MWh.

16:00 - 17:00: -4,21 €/MWh.

17:00 - 18:00: -3 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dimarts?

Quant a les tarifes més altes del dia, durant la primera meitat del dia el preu de la llum no serà molt car. De totes maneres, vigila el teu consum de 07:00 a 08:00, quan el MWh costarà 30,34 euros. Entre les 08:00 i les 09:00 el preu se situarà en els 13,72 euros per MWh.

20:00 - 21:00: 39,99 €/MWh.

21:00 - 22:00: 65,12 €/MWh.

22:00 - 23:00: 48,23 €/MWh.

23:00 - 00:00: 32,55 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh serà de 39,99 euros. De 21:00 a 22:00 trobem el preu més alt del dimarts: 65,12 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00, el preu se situarà en els 48,23 euros per MWh.