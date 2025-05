Santoral d'avui, dissabte 10 de maig de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dissabte, 10 de maig, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un intel·lectual espanyol del segle XV que va aconseguir moltes conversions.

Qui va ser Sant Joan d'Àvila, el Sant més important del dissabte, 10 de maig?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda Sant Joan d'Àvila que va néixer l'any 1499 a Almodóvar del Campo, Ciudad Real. Criat en el si d'una família profundament cristiana, va ser educat en el sacrifici i en l'amor al proïsme.

Sent adolescent es va formar en lleis a Salamanca. Quatre anys després va tornar al seu poble natal amb el desig de portar una vida retirada. Anys després es va traslladar a Alcalá de Henares, Madrid, per estudiar arts i teologia on va contactar amb els grans influents reformistes del moment.

Quan van morir els seus pares va vendre tota la seva fortuna i la va donar als més necessitats. Desposseït de possessions, va viatjar fins a Sevilla per convertir-se en sacerdot. La seva intenció, a més, era embarcar-se cap a la Nova Espanya, actual Mèxic, encara que finalment va decidir no fer el viatge.

Va predicar l'Evangeli per Andalusia on finalment va ser empresonat per una denúncia davant la Inquisició per sostenir doctrines sospitoses. Durant el seu captiveri va perfeccionar el seu coneixement sobre Déu i va escriure una de les seves obres més conegudes, l'Audi filia.

Finalment va resultar absolt i va passar els seus últims anys de vida a Còrdova, amb la companyia de deixebles i amics. Santa Teresa de Jesús, en saber de la seva mort, va exclamar: "Ploro perquè perd l'Església de Déu una gran columna".

Joan és un nom masculí d'origen hebreu que significa 'el que és fidel a Déu'. Actualment, uns 318.707 homes es diuen així al nostre país.

Sant Job

El Sant Job és un personatge bíblic considerat un dels patriarques d'Israel en els temps anteriors a Jesucrist. Va néixer a la regió de Hus, al sud-est de Palestina. Era un home adinerat molt respectat pels seus veïns, que va destacar per la seva paciència.

Beat Iván Merz

El beat Iván Merz va ser un home nascut a Croàcia a finals del segle XIX. Es va dedicar a l'estudi de les lletres i a l'ensenyament. Va donar als joves l'exemple d'un mestre fidel a Crist i d'un laic creient entregat al bé de la societat.

Altres Sants: el Santoral complet del dissabte, 10 de maig de 2025

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: