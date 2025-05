Preu de la llum avui, dilluns 5 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns, 5 de maig de 2025, és de 10,89 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà del diumenge, parlem d'una baixada de 0,11 euros. Recordem que, en la jornada del 4 de maig, la tarifa mitjana de llum se situava en els 11 euros per MWh.

En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) observem diversos detalls destacables. Per exemple, en la seva franja més cara, el preu del MWh se situarà per sobre dels 30 euros. Això sí, en la franja més barata tornarem a tenir preus negatius, un clar indicador de tarifes molt econòmiques.

Preu de la llum avui, dilluns 5 de maig de 2025, hora a hora

El cert és que, durant gran part de la jornada, els preus es mantindran força estables. Tan sols en les primeres i en les últimes hores del dia començaran a pujar una mica, encara que tampoc parlem de preus molt alts. En definitiva, els consumidors gaudiran d'un altre dia amb preus de la llum molt assequibles, la qual cosa sempre és una gran notícia.

Així, de 14:00 a 15:00 el MWh costarà -3 euros. De 15:00 a 18:00 el preu del MWh serà de -4 euros, sent aquesta llarga franja la més econòmica de la jornada. Un fet que la converteix en un bon moment per fer tasques domèstiques com encendre la rentadora o planxar.

14:00 - 15:00: -3 €/MWh.

15:00 - 16:00: -4 €/MWh.

16:00 - 17:00: -4 €/MWh.

17:00 - 18:00: -4 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dilluns?

El cert és que, durant les primeres hores del matí, el preu del MWh serà el més car de la jornada. De 07:00 a 09:00 el preu del MWh se situarà en els 35 euros, sent la tarifa més cara. De 09:00 a 10:00 començarà a baixar, fins a situar-se en els 16,3 euros per MWh.

00:00 - 01:00: 28,1 €/MWh.

07:00 - 08:00: 35 €/MWh.

08:00 - 09:00: 35 €/MWh.

21:00 - 22:00: 28,1 €/MWh.

A la nit, de 21:00 a 22:00 el MWh costarà 28,1 euros. Entre les 22:00 i les 23:00 el MWh baixarà considerablement: 18,56 euros. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MWh se situarà en els 12,2 euros.