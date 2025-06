Preu de la llum avui, dimarts 3 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 3 de juny de 2025, és de 51,69 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d'una notable pujada de 20,56 euros. Recordem que, en la jornada del 2 de juny, la tarifa mitjana de la llum era de 31,13 euros per MWh.

Sense dubte, el consum més gran d'electricitat d'aquests dies explica, almenys en part, aquest encariment de la llum. En la franja més cara, assenyala l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), el MWh superarà els 108 euros. Això sí, en el tram més barat de dimarts el preu se situarà en els 0 euros.

Preu de la llum avui, dimarts 3 de juny de 2025, hora a hora

Un altre detall molt cridaner és que, tant en les primeres hores del dia com a la nit, és quan més car serà el MWh. Per contra, la tarda tornarà a ser el moment més barat del dia, com ja fa moltes setmanes. Parlem d'una franja molt aprofitable per als consumidors, en la qual s'assolirà el preu mínim del dia.

Així, d'11:00 a 12:00 el MWh costarà 5 euros, encara que de 12:00 a 13:00 el preu del MWh serà d'1,03 euros. Entre les 13:00 i les 17:00 tindrem el preu més baix del dia: 0 euros per MWh. Finalment, entre les 17:00 i les 18:00 el MWh passarà a tenir un preu de 3,17 euros.

11:00 - 12:00: 5 €/MWh.

12:00 - 13:00: 1,03 €/MWh.

13:00 - 17:00: 0 €/MWh.

17:00 - 18:00: 3,17 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dimarts?

Durant la matinada, els preus del MWh seran força alts, oscil·lant entre els 69 i els 95 euros. De 07:00 a 08:00 el MWh tindrà un preu de 107,61 euros, encara que en la següent franja baixarà. De 08:00 a 09:00 el preu del MWh se situarà en els 82 euros.

07:00 - 08:00: 107,61 €/MWh.

21:00 - 22:00: 108,27 €/MWh.

22:00 - 23:00: 108,78 €/MWh.

23:00 - 00:00: 96,05 €/MWh.

A la nit, de 21:00 a 22:00 el preu del MWh quedarà fixat en els 108,27 euros. Però el preu més alt de tot el dia el tindrem de 22:00 a 23:00, quan el MWh costarà 108,78 euros. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MWh se situarà en els 96,05 euros.