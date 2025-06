Preu de la llum avui, dilluns 2 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns, 2 de juny de 2025, és de 31,13 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana registrada ahir, parlem d'un augment d'11,63 euros. Recordem que el diumenge, 1 de juny, el preu mitjà va ser de 19,50 euros per MWh.

Malgrat aquest petit augment, avui els consumidors podran aprofitar algunes franges amb preus molt baixos, sobretot al migdia i durant les primeres hores de la tarda. Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), entre les 11:00 i les 18:00 hores el cost serà molt baix, permetent reduir notablement la despesa a la factura.

Preu de la llum avui, dilluns 2 de juny de 2025, hora a hora

Durant la matinada els preus seran moderats, tot i que no són els més recomanables per fer un ús intensiu d'electricitat. La millor opció és concentrar el consum elèctric en el tram que va des de les 11:00 fins a les 18:00 hores. Al llarg de tota aquesta franja horària, els preus oscil·laran entre 0 i 2,95 euros per MWh.

De fet, de 14:00 a 17:00 hores, el preu serà de 0 euros per MWh, marcant el cost mínim del dia. També destaquen altres hores especialment econòmiques, com de 13 a 14:00 hores, en què el preu serà de 0,46 euros per MWh. Un preu que no s'allunya dels 0,85 euros per MWh que costarà la llum entre les 12:00 i les 13:00 hores.

13:00 - 14:00: 0,46 €/MWh.

14:00 - 15:00: 0 €/MWh .

. 15:00 - 16:00: 0 €/MWh .

. 16:00 - 17:00: 0 €/MWh.

Per tant, és molt recomanable programar tasques com posar la rentadora, el forn o l'aire condicionat durant aquestes franges.

I quan serà més cara la llum aquest dilluns?

Com ja és habitual, és durant les últimes hores del dia quan els preus comencen a pujar notablement. Sense anar més lluny, avui, a partir de les 20:00 hores, els preus es dispararan i assoliran els seus màxims diaris. Per exemple, de 21:00 a 22:00 hores el preu de la llum arriba al seu màxim del dia, que és de 100 euros per MWh.

20:00 - 21:00: 88,05 €/MWh.

21:00 - 22:00: 100 €/MWh .

. 22:00 - 23:00: 98,21 €/MWh.

23:00 - 00:00: 66,50 €/MWh.

Aquests preus estan molt per sobre de la mitjana diària, per la qual cosa convé evitar aquestes franges sempre que sigui possible. Concentrar el consum durant les hores més barates serà clau per estalviar aquest dilluns a la factura de la llum.