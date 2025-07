Preu de la llum avui, diumenge 27 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de l'electricitat per a aquest diumenge, 27 de juliol de 2025, se situarà en 32,39 euros per megawatt hora (MWh). Això representa una lleugera baixada de 6,14 euros respecte a la tarifa de dissabte. I és que dissabte 26 de juliol el preu del MWh era de 38,53 euros.

Segons les dades proporcionades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), es confirma una tendència a la baixa en els preus per finalitzar la setmana. De fet, en el tram més car de dijous, el preu del MWh no superarà els 90 euros en cap cas.

Preu de la llum avui, diumenge 27 de juliol de 2025, hora a hora

Igual que dissabte, s'observarà una notable variació entre les tarifes més altes i les més baixes. En el tram més econòmic, el preu del MWh assolirà valors negatius. Tanmateix, durant la nit i en les primeres hores de la matinada, els preus seran més elevats, per sobre dels 50 euros.

Entre les 9:00 i les 10:00, el cost del MWh serà de 3,52 euros, però posteriorment començarà a baixar en les franges següents. Entre les 10:00 i les 11:00, el preu del MWh arribarà a 0 euros, encara que no serà el valor més baix del dia. El mínim el trobarem entre les 16:00 i les 17:00, quan el preu del MWh caurà fins a -0,6 euros.

11:00 - 15:00: -0,01 €/MWh

15:00 - 16:00: -0,5 €/MWh

16:00 - 17:00: -0,6 €/MWh

17:00 - 18:00: -0,5 €/MWh

I quan serà més cara la llum diumenge?

Durant la matinada, entre les 00:00 i les 03:00, els preus es mouran entre els 62 i 72 euros per MWh. De 04:00 a 05:00, el cost serà de 56,4 euros. En canvi, entre les 07:00 i les 08:00, la tarifa disminuirà a 50 euros.

00:00 - 01:00: 72,74 €/MWh

02:00 - 03:00: 63 €/MWh

22:00 - 23:00: 88,64 €/MWh

23:00 - 00:00: 66,95 €/MWh

I, a la nit, de 21:00 a 22:00, el preu del MWh pujarà a 62,67 euros. Però serà entre les 22:00 i les 23:00 quan s'assolirà el preu més alt de la jornada, de 88,64 euros per MWh. Finalment, entre les 23:00 i les 00:00, el preu baixarà lleument fins a situar-se en 66,95 euros per MWh.