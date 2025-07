Preu de la llum avui, dilluns 28 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum aquest dilluns, 28 de juliol de 2025, se situa en els 34,22 euros per megawatt hora (MWh). En comparació amb la tarifa mitjana registrada diumenge, suposa un lleuger increment d’1,83 euros. Cal recordar que, durant la jornada del 27 de juliol, el preu mitjà va ser de 32,39 euros per MWh.

Malgrat aquest petit repunt, les dades ofertes per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) són clares. Aquest dilluns continuarà sent un dia mitjanament econòmic per al consum elèctric, sobretot durant les hores centrals del dia. Com passava en la jornada anterior, fins i tot en els trams més costosos, el preu del MWh no superarà els 89 euros.

Preu de la llum avui, dilluns 28 de juliol de 2025, hora a hora

Un dels aspectes més destacats és que, a diferència de diumenge, no hi haurà franges horàries amb preus negatius. Tanmateix, les millors oportunitats per estalviar es mantindran durant la tarda, quan les tarifes tornaran a situar-se en nivells molt baixos.

Per exemple, entre les 12:00 i les 13:00 hores, el cost serà d’1,21 euros per MWh. Així i tot, no serà el tram més barat. De 13:00 a 15:00, el preu baixarà encara més, fins als 0,85 euros. El mínim absolut del dia es registrarà entre les 15:00 i les 17:00, quan el cost del megawatt hora caurà fins als 0,65 euros.

12:00 - 13:00: 1,21 €/MWh

13:00 - 15:00: 0,85 €/MWh

15:00 - 17:00: 0,65 €/MWh

17:00 - 18:00: 0,9 €/MWh

I quan serà més cara la llum dilluns?

Per a qui vulgui evitar les hores més cares, és important parar atenció al consum durant la matinada i les primeres hores del dia. Entre les 00:00 i les 09:00, els preus oscil·laran entre els 63 i els 42 euros per MWh. Però ja de 09:00 a 10:00 es notarà un descens, amb un preu de 30 euros per MWh.

08:00 - 09:00: 63,71 €/MWh

21:00 - 22:00: 74,98 €/MWh

22:00 - 23:00: 88,54 €/MWh

23:00 - 00:00: 63,25 €/MWh

En canvi, el tram més car se centrarà durant la nit. A partir de les 20:00 hores, el cost del MWh començarà a pujar i arribarà als 60 euros. Entre les 21:00 i les 22:00, se situarà en 74,98 euros, mentre que el pic màxim del dia arribarà entre les 22:00 i les 23:00, amb un preu de 88,54 euros.