Preu de la llum avui, dilluns 27 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns dia 27 de gener de 2025 és de 21,79 euros per megawatt hora (MW/h). Un preu bastant barat que fa indicar que els preus per hores d'aquest primer dia de la nova setmana seran més aviat baixos.

Aquest cost de la llum mitjà suposa una baixada, encara que lleugera, respecte al preu de la jornada anterior, és a dir, del diumenge. I és que, segons les dades de l'Operador de Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) el preu mitjà del dia 26 ha estat de 26,42 euros per MW/h. Això suposa una baixada d'uns cinc euros en total.

Preu de la llum avui, dilluns 27 de gener de 2025, hora a hora

I si alguna cosa destaca d'aquesta jornada de dilluns respecte al preu de la llum és que hi haurà força variacions. Entre les hores més barates del dia i les més cares hi ha diferències significatives.

Per començar, si ens fixem en les franges horàries més econòmiques, ens adonem que aquestes estaran concentrades a la matinada de diumenge a dilluns i al migdia. El preu més baix de tot el dia és de 0,65 €/MW/h, entre les 4:00 i les 5:00 de la matinada.

Si bé aquesta és una hora que poc es pot aprofitar, hi ha altres hores, durant el dia que també són molt econòmiques. Per exemple, entre les 13:00 i les 14:00 el preu és de 4,31 €/MW/h. Entre les 14:00 i les 15:00 de 3,6 €/MW/h i entre les 15:00 i les 16:00 de 5 €/MW/h.

Això sí, com diem les hores més barates aquest dilluns seran durant la matinada:

01:00 - 04:00: 3,52 €/MWh.

04:00 - 05:00: 0,65 €/MWh.

05:00 - 06:00: 3,52 €/MWh.

14:00 - 15:00: 3,6 €/MWh.

I quan serà més cara la llum aquest dilluns?

Malgrat que hi ha hores molt barates, les cares també estaran presents. A primera hora del matí, així com a última de la tarda, la llum es paga aquest dilluns a un preu més elevat.

L'hora més cara de tot el dia és la que va de les 19:00 a les 20:00, amb un cost de 53,37 €/MWh. Altres dels punts més alts del dia és entre les 8:00 i les 9:00 amb un preu de 48,01 €/MWh.