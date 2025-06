Santoral d’avui, dissabte 28 de juny de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dissabte, 28 de juny, el Santoral de l'Església catòlica recorda un bisbe i Doctor de l'Església i autor d'un gran nombre de llibres.

Qui va ser Sant Ireneu de Lió, el sant més important del dissabte, 28 de juny?

El Santoral de l'Església catòlica recorda especialment aquest dia a Sant Ireneu de Lió que va viure al segle II a l'Àsia Menor. Sant Policarpi, sant que va ser deixeble de l'evangelista Sant Joan, va ser qui el va educar.

Es va traslladar a viure a Lió, ciutat on va exercir com a sacerdot. A causa de la seva gran popularitat, Sant Ireneu va ser enviat a Roma com a cap d'una ambaixada. Un cop allà, va esclatar a Lió una persecució en la qual van morir molts màrtirs.

Si s'hagués trobat a la ciutat esmentada, Sant Ireneu també hauria estat martiritzat. Al seu retorn la persecució ja s'havia calmat. Va ser a Lió on va ser proclamat pel poble com a successor del bisbe Sant Potí.

Va contrarestar les idees dels heretges a través dels seus escrits. Obres que, traduïdes a diversos idiomes i difoses per totes les esglésies, van aconseguir aturar aquesta corrent.

Sant Ireneu és considerat un dels Pares de l'Església. Els seus escrits a l'antiguitat van servir per combatre els ensenyaments agnòstics i de gran profit espiritual per als cristians.

Ireneu és un nom masculí d'origen grec, el significat del qual és 'pacífic'. Actualment, a Espanya, 303 homes podrien celebrar el seu sant aquest dia gràcies a Sant Ireneu de Lió.

Sant Joan Southworth

Sant Joan Southworth va ser un prevere britànic que va viure al segle XVII. A causa de l'exercici del seu ministeri sacerdotal va patir la presó i l'exili. Finalment va ser condemnat a mort sota el mandat del líder anglès Oliver Cromwell.

Santa Vicenta Gerosa

Santa Vicenta Gerosa va ser una religiosa nascuda a la Llombardia, Itàlia al segle XVIII. És recordada per la seva dedicació al servei i la caritat. Va fundar, juntament amb Santa Bartolomea Capitanio, l'Institut de les Germanes de la Caritat, congregació dedicada a l'educació i la cura dels necessitats.

Altres sants: el Santoral complet del dissabte, 28 de juny

El Santoral de l'Església catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: