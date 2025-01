Preu de la llum avui, dimarts 14 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 14 de gener de 2025, és de 137,83 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del dilluns, parlem d'una pujada de 12,02 euros. Recordem que, en la jornada del 13 de gener, la tarifa mitjana de llum era de 125,81 euros per MW/h.

En general, parlem d'un dia car per gastar llum, cosa que es reflecteix en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara de tot el dimarts, el MW/h tindrà un preu superior als 189 euros. Però és que ni tan sols en la franja més econòmica el preu no baixarà dels 111 euros per MW/h.

Preu de la llum avui, dimarts 14 de gener de 2025, hora a hora

Si observem amb més detalls les tarifes de llum del dimarts, veiem algunes dades curioses. Per exemple, tant de matinada, com a la tarda, els preus de la llum es moderaran una mica. Ara bé, no parlem en cap cas de tarifes especialment barates, la qual cosa és un autèntic gerro d'aigua freda per als consumidors.

Així, de 03:00 a 05:00 el megawatt hora (MW/h) tindrà un cost de 112,2 euros, encara que no serà la tarifa més barata del dimarts. Aquesta la trobarem de 13:00 a 14:00, quan el MW/h tindrà un preu de 111,63 euros. Finalment, de 12:00 a 13:00 el preu serà molt semblant: 112,37 euros per MW/h.

03:00 - 05:00: 112,2 €/MWh.

05:00 - 06:00: 114,34 €/MWh.

12:00 - 13:00: 112,37 €/MWh.

13:00 - 14:00: 111,63 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dimarts?

Quant als preus més cars del dimarts, al matí trobarem algunes de les tarifes més cares del dimarts. De 07:00 a 08:00, per exemple, el MW/h tindrà un preu de 156 euros. Però és que, de 08:00 a 09:00 la tarifa ja es dispararà fins als 186,54 euros per MW/h.

08:00 - 09:00: 186,54 €/MWh.

18:00 - 19:00: 188,31 €/MWh.

19:00 - 20:00: 189,54 €/MWh.

20:00 - 21:00: 165,57 €/MWh.

A la nit, de 18:00 a 19:00 el preu del MW/h serà de 188,31 euros, encara que no serà el més alt del dia. Aquest el trobarem en la següent franja, de 19:00 a 20:00, quan el MW/h costarà 189,54 euros. Finalment, de 20:00 a 21:00 el preu ja baixarà una mica, fins als 165,57 euros per MW/h.