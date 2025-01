El cognom que es relaciona amb el poder i la noblesa i porten només 121 persones

Avui parlem d'un cognom que té una història interessant i un origen europeu. Encara que no és molt comú a Espanya, la seva presència en algunes regions del país és destacable. El seu origen està vinculat a una tradició cultural amb un fort llegat.

Aquest cognom reflecteix un sentit de poder i lideratge, característiques que el fan únic. Amb arrels a Europa Central, ha mantingut la seva rellevància al llarg dels segles. La seva història està plena de simbolisme i un significat que ressalta la importància de qui el portaven.

Origen i significat del cognom Laszlo

El cognom Laszlo té les seves arrels a Hongria, un país amb una rica tradició medieval i aristocràtica. El nom prové de la paraula hongaresa "László", que significa "rei" o "sobirà". Aquest cognom s'ha associat històricament amb famílies nobles i figures de poder, i en particular amb la reialesa hongaresa.

Al llarg dels segles, diversos reis i prínceps hongaresos han portat aquest nom, consolidant el seu vincle amb la noblesa. A l'edat mitjana, els noms que reflectien títols d'autoritat eren utilitzats per les classes altes per subratllar el seu estatus i el seu poder. A més, el cognom té una gran càrrega cultural a Hongria, on es reconeix no només com un cognom, sinó com un símbol de prestigi.

Distribució i popularitat

A Espanya, el cognom Laszlo té una presència limitada, però es troba en diverses regions específiques. Segons les dades més recents, 109 persones el porten com a primer cognom i 12 com a segon. La seva distribució està concentrada principalment a Catalunya, especialment a Lleida, Girona i Barcelona.

A més, també es troba en altres zones d'Espanya com Toledo, Castelló, Alacant, Màlaga i Madrid. Encara que no és un cognom molt freqüent, la seva presència en aquestes regions suggereix que té una dispersió interessant per tot el país. Encara que el nombre de persones que el porten és baix, el cognom Laszlo es manté com un exemple de la diversitat d'orígens que componen la població espanyola.

Aquesta diversitat és una característica destacada d'Espanya, on moltes persones tenen cognoms que provenen de diferents regions i tradicions, cosa que enriqueix la identitat de tot el país. En aquest cas, el cognom Laszlo és un clar exemple de com els cognoms europeus s'han anat integrant en la societat espanyola.