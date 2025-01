Precio de la luz hoy, jueves 2 de enero, por horas: ¿Cuándo es más cara y más barata?

El precio medio de la luz para este jueves, 2 de enero de 2025, es de 134,02 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con el precio medio del miércoles, 1 de enero, hablamos de una subida de 33,09 euros. Y es que, en este primer día del año, la tarifa media de la luz era de 100,93 euros por MW/h.

Si nos fijamos en los datos del operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), vemos varias cosas. Para empezar, en la franja más cara del día el precio del MW/h se dispara por encima de los 161 euros por MW/h. Pero es que, en la franja más barata del jueves el precio se acercará igualmente a los 100 euros por MW/h.

Precio de la luz hoy, jueves 2 de enero de 2025, hora a hora

Desde luego, este segundo día del año 2025 no nos trae tarifas económicas de luz. Es más, las horas más baratas se concentrarán de madrugada, por lo que no serán muy aprovechables. En definitiva, si no es muy urgente, lo mejor reducir nuestro consumo de luz todo lo que podamos, para evitar malos tragos en las facturas.

Así, de 02:00 a 03:00 el precio del megavatio hora (MW/h) será de 100,2 euros, aunque bajará un poco más. La tarifa más económica del jueves la encontramos de 02:00 a 04:00, cuando el MW/h costará 99,82 euros. Por la tarde, también puedes aprovechar la franja de 13:00 a 14:00, cuando el MW/h costará 119,3 euros.

02:00 - 03:00: 100,2 €/MWh

03:00 - 05:00: 99,82 €/MWh

05:00 - 06:00: 100,08 €/MWh

13:00 - 14:00: 119,3 €/MWh

¿Y cuándo será más cara la luz el jueves?

En cuanto a las horas más caras del día, de estas no faltarán ni durante la mañana, ni tampoco por la tarde. De 07:00 a 08:00 el MW/h costará 143,96 euros, aunque subirá a 152,92 euros de 08:00 a 09:00. Finalmente, de 09:00 a 10:00 el precio se quedará muy cerca: 152,16 euros por MW/h.

18:00 - 19:00: 159,18 €/MWh

19:00 - 20:00: 160,99 €/MWh

20:00 - 21:00: 161,1 €/MWh

21:00 - 22:00: 157,88 €/MWh

Por la noche, de 19:00 a 20:00 el MW/h costará 160,99 euros. De 20:00 a 21:00 encontraremos el precio más alto de todo el jueves, con un coste de 161,10 euros por MW/h. Finalmente, en la siguiente franja, de 21:00 a 22:00 el MW/h tendrá un coste de 157,88 euros.