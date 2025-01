Santoral d'avui, dimarts 7 de gener de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el patró dels juristes, del Dret canònic i dels advocats.

Qui va ser Sant Raimon de Penyafort, el Sant més important del dimarts, 7 de gener?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Sant Raimon de Penyafort que va néixer sobre l'any 1175 al castell de Penyafort, a Barcelona. Va ingressar sent jove a la comunitat de la catedral de la citada ciutat per formar-se com a prevere.

A l'edat de 30 anys es trasllada a Bolonya per estudiar ciències jurídiques. Va conèixer a Domingo de Guzmán així com la missió dels germans a Bolonya. Llavors demana al seu bisbe la creació d'una comunitat dominicana a Barcelona.

Raimon torna a la ciutat Comtal on es dedica a l'ensenyament del dret. És nomenat canonge de Barcelona, i participa en la unificació de la litúrgia de Roma. El 1222 entra a l'Orde de Predicadors optant per una vida d'evangelització i predicació.

Col·labora amb Pere Nolasc, i amb el rei Jaume I d'Aragó en la fundació de l'Orde de Nostra Senyora de la Mercè. La seva missió és alliberar els cristians captius i esclavitzats pels islamites.

Crea dos instituts per a l'evangelització de mahometans i jueus. Demana a fra Tomàs d'Aquino un projecte teològic que ajudi a la formació i predicació dels germans en aquest camp i d'aquesta manera neix la Summa contra gentils.

Sant Raimon de Penyafort va morir el dia 6 de gener de 1275 a la ciutat de Barcelona poc abans d'assolir els 100 anys.

Raimon és un nom masculí d'origen germànic el significat del qual és 'protegit pel consell diví'. Aquest dia a Espanya uns 5.500 homes anomenats Raimon podrien rebre les felicitacions d'amics i familiars.

San Canut Lavard

San Canut Lavard va ser un príncep danès, duc de Jutlàndia Meridional, que va viure entre els segles XI i XII. Va exercir el poder amb equitat i justícia, afavorint la pietat del seu poble. Va morir a mans d'enemics que rebutjaven la seva autoritat.

San Polieucte de Melitene

San Polieucte de Melitene va ser un soldat turc que va viure al segle III. Arran del decret de l'emperador Daci que obligava a sacrificar als déus, va trencar els ídols. Per aquesta raó va ser cruelment martiritzat i, finalment, decapitat, rebent així el baptisme amb la seva pròpia sang.

Altres Sants: el Santoral complet del dimarts 7 de gener:

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: