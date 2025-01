El nom per a nena que es tradueix com a 'brillant' i porten únicament 539 dones

Al llarg de la història, els noms han estat un reflex de la cultura i les tradicions de cada època. Hi ha noms que es destaquen per la seva sonoritat i la seva capacitat per atreure l'atenció, però que també tenen arrels profundes. Algunes vegades, un nom pot evocar una sensació d'elegància o misteri, mentre que altres vegades està lligat a una tradició familiar o cultural.

Avui parlem d'un nom poc comú, però amb una presència especial en certs llocs. Aquest nom, encara que no molt estès, continua sent una elecció interessant per a pares que busquen alguna cosa singular per a les seves filles.

Origen i significat de Keira

El nom Keira té un origen celta i està relacionat amb les antigues llengües d'aquella regió. En la seva arrel, es creu que té significats associats amb la foscor o la llum, depenent de la interpretació que se li doni.

En alguns casos, es tradueix com "fosc" o "negra", suggerint un vincle amb la nit, mentre que en altres s'interpreta com "brillant" o "resplendent", cosa que representa una contradicció fascinant. Aquesta dualitat pot reflectir una personalitat complexa, que s'adapta a diferents contextos i circumstàncies.

En l'àmbit celta, Keira té una pronunciació suau i melòdica que ha capturat l'atenció d'aquells que busquen alguna cosa més original i diferent. La influència de les cultures celtes al nord d'Europa ha fet que aquest nom es mantingui en petits cercles. Encara que no és àmpliament conegut, la seva raresa el converteix en una opció atractiva per als pares moderns que prefereixen noms menys convencionals.

Distribució i popularitat

Quant a la seva distribució, aquest nom es troba a Espanya amb una presència molt limitada. Segons l'INE, hi ha 539 dones amb aquest nom, i la majoria d'elles tenen una edat mitjana de 9 anys. En l'àmbit regional, s'observa una major popularitat a les Illes Canàries, Àlaba, Biscaia i Navarra, entre altres llocs.

Aquestes zones han estat clau en la seva distribució, cosa que indica que, encara que és poc comú, pot tenir un impacte important en certes àrees del país. Malgrat la seva freqüència a la resta d'Espanya, continua sent una opció que atrau aquells que busquen alguna cosa distintiva i amb un toc d'originalitat.