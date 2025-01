Ni Barcelona, ni Màlaga: aquesta és la ciutat on tots els jubilats volen viure

Espanya continua consolidant-se com un dels destins perfectes per retirar-se gràcies al seu clima, qualitat de vida i riquesa cultural. En aquesta ocasió, la revista Forbes ha tornat a destacar una de les seves capitals com la millor ciutat espanyola per a la jubilació. D'aquesta manera, ha col·locat el país en el punt de mira dels pensionistes internacionals.

València ha estat seleccionada com el lloc ideal per retirar-se. Especialment per als jubilats nord-americans, segons l'anàlisi de Forbes, que avalua factors com el cost de vida, el clima i les opcions culturals. La ciutat es posiciona com una opció atractiva gràcies al seu ambient assolellat, la seva proximitat al mar i un estil de vida assequible.

Tot això permet als pensionistes estalviar fins a un 53% dels seus ingressos en comparació amb les despeses habituals als Estats Units. València combina atractius turístics com la Ciutat de les Arts i les Ciències, l'Oceanogràfic, el barri del Carme, amb una rica vida social i cultural. A més, la seva gastronomia, encapçalada per la mundialment famosa paella, i Les Falles, omplen de vida i color els carrers, oferint una experiència única.

Les millors per als pensionistes

Des del punt de vista econòmic, els pensionistes amb una prestació mensual de 2.363 dòlars poden gaudir d'un nivell de vida elevat i còmode. Aquesta accessibilitat, sumada a l'hospitalitat dels locals, reforça la posició de València com una de les millors opcions per viure la jubilació. Encara que València brilla en el llistat, Forbes també destaca altres destins que capturen l'essència d'Espanya i més enllà.

Al sud del país, ciutats com Màlaga i Alacant són preferides per aquells que busquen platges càlides i un ambient relaxat. En l'àmbit internacional, Forbes esmenta destins com Cascais, a Portugal, famosa pel seu encant costaner i proximitat a Lisboa. També Creta, a Grècia, per la seva herència històrica i paisatges paradisíacs i, a l'altre costat de l'Atlàntic, Medellín, a Colòmbia, i Mazatlán, a Mèxic.

Totes aquestes opcions es presenten com a alternatives econòmiques amb climes temperats i una creixent oferta cultural. Més enllà de València, l'atractiu d'Espanya com a lloc per jubilar-se rau en la seva diversitat. La seva riquesa cultural, els seus variats paisatges i el seu estil de vida únic captiven tant espanyols com estrangers.

Espanya, un país per gaudir

El país continua demostrant que, quan es tracta de qualitat de vida, poques nacions poden competir amb la seva oferta. Així doncs, València es consolida com la joia del Mediterrani per a aquells que busquen tranquil·litat, bellesa i una experiència inoblidable en la seva jubilació. Per tant, si ets pensionista o ja busques un lloc per retirar-te, hauries de revisar les oportunitats que ofereix aquesta ciutat.

Sigui com sigui, el cert és que Espanya és un bon destí en general. És habitual veure les ciutats, especialment costaneres, plenes de jubilats vivint la seva millor vida. Per tant, viure aquí és una sort i, si no, que l'hi diguin als jubilats.