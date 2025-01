Comunicat d'última hora de la DGT a tots els conductors aquest 2025: 'Serà l'únic...'

La Direcció General de Trànsit (DGT) acaba d'anunciar un canvi que afectarà a tots els conductors. A partir de l'1 de gener de 2026, el tradicional triangle de presenyalització de perill deixarà de ser obligatori. El nou dispositiu que prendrà el seu lloc és el V16, una balisa lluminosa connectada que promet millorar la seguretat viària a Espanya.

Aquest canvi no és només una mesura per millorar la visibilitat en cas d'accidents o avaries, sinó que també portarà amb si una nova forma d'estar connectats a la carretera. Però, per què aquesta nova tecnologia és tan important?

Què és el V16 i com funcionarà?

El dispositiu V16 és una petita balisa groga que es col·loca a la part més alta del vehicle immobilitzat. La seva funció principal és emetre una llum intermitent d'alta intensitat, visible a 1 km de distància. Això, al seu torn, alerta els altres conductors sobre una possible incidència a la carretera.

La balisa està connectada a la plataforma DGT 3.0, la qual cosa permet transmetre la ubicació de l'accident o avaria en temps real. Avisant automàticament a altres conductors a través dels seus navegadors o aplicacions de mobilitat.

A diferència dels triangles tradicionals, que requereixen ser col·locats a certa distància del vehicle, el V16 s'activa en segons. A més, el seu disseny permet que es mantingui estable sobre superfícies planes, i si no es pot col·locar al sostre, es pot adherir a la porta del conductor fàcilment.

El millor de tot és que no es requereixen aplicacions externes per al seu funcionament. La connectivitat està inclosa en el preu, que serà vàlida per 12 anys sense costos addicionals. Això significa que no hauràs de preocupar-te per pagaments extres ni per descarregar aplicacions addicionals al teu mòbil.

Com s'usen i com sabran els conductors que has tingut un accident?

L'aparell és fàcil d'utilitzar. L'únic que hauràs de fer és treure'l de la guantera i col·locar-lo correctament al sostre o a la porta del vehicle immobilitzat. En qüestió de segons, començarà a emetre la llum i es connectarà a la DGT 3.0 per alertar altres conductors.

La llum és visible a 1 km de distància, la qual cosa permetrà als altres conductors veure que hi ha un incident. A més, si el dispositiu té connectivitat, la ubicació exacta de l'accident serà enviada als sistemes de navegació dels vehicles més propers o a les aplicacions de mobilitat.

El V16 no només és pràctic, sinó que també ofereix una solució més sostenible comparat amb els antics triangles. Amb la seva durada prolongada i l'eliminació de la necessitat de recarregar-lo constantment, aquest aparell es presenta com una opció més eficient i moderna per garantir la seguretat a les carreteres.