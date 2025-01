Avís urgent de la Loteria del Nen: has de fer això o te n'aniràs de buit a casa

La Loteria del Nen és una tradició molt esperada a Espanya, celebrada cada 6 de gener. Aquest sorteig reparteix milions en premis i ofereix una oportunitat més de guanyar després de la Loteria de Nadal.

No obstant això, per assegurar-te que pots cobrar qualsevol premi que guanyis, hi ha un gest imprescindible que has de realitzar. I no és un altre que signar el teu dècim per darrere.

Loteries ho deixa clar: per què és recomanable signar el dècim

Signar el dècim de la Loteria del Nen és una mesura de seguretat essencial. En fer-ho, estàs identificant el bitllet com a teu, cosa que pot evitar problemes en cas de pèrdua, robatori o disputes sobre la propietat del dècim. Aquest simple gest pot ser la diferència entre cobrar el teu premi o quedar-te sense res.

Si no signes el teu dècim i el perds o te'l roben, serà més difícil demostrar que n'ets el propietari. Si una altra persona el troba i el presenta per cobrar el premi, podria haver-hi complicacions legals per recuperar-lo. A més, en situacions on diverses persones comparteixen un dècim, la manca d'una signatura pot generar conflictes sobre qui té dret al premi.

Altres consells bàsics per jugar correctament a la Loteria del Nen

A més de signar el dècim, és aconsellable prendre altres precaucions, per exemple, fotocopiar o fotografiar el dècim. Fes una còpia de l'anvers i revers del bitllet. Això servirà com a prova en cas de pèrdua o deteriorament.

Compartir dècims de forma segura també és recomanable. Si jugues en grup, documenta per escrit la participació de cada persona, incloent noms i quantitats aportades. Evita els acords verbals, ja que poden generar malentesos.

Comprar en punts de venda oficials: Adquireix els teus dècims en administracions de loteria reconegudes o a través de la pàgina oficial de Loteries i Apostes de l'Estat per evitar fraus.

Conservar el dècim en bon estat: Guarda el bitllet en un lloc segur i protegit de danys. Un dècim deteriorat pot presentar dificultats al moment de cobrar un premi.

Denunciar pèrdues o robatoris immediatament: Si perds el teu dècim o te'l roben, acudeix ràpidament a la Policia Nacional o Guàrdia Civil. I notifica a Loteries i Apostes de l'Estat, proporcionant tots els detalls possibles.

No t'oblidis de fer això per res del món

L'emoció de jugar a la Loteria del Nen no ha de fer-nos oblidar la importància de prendre mesures per protegir els nostres possibles premis. Signar el dècim per darrere és un gest senzill, però fonamental per garantir que, en cas de resultar guanyador, puguis cobrar el teu premi sense inconvenients.

No deixis que un descuit et deixi de buit a casa; sigues previngut i segueix aquestes recomanacions per gaudir plenament d'aquesta tradició.