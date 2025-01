El nom per a nena que porten només 160 persones a Espanya i es relaciona amb una flor

Alguns noms destaquen per la seva originalitat i encant, i solen evocar certa frescor i delicadesa. Aquests noms, poc comuns, aconsegueixen deixar una impressió especial en aquells que els escolten, gràcies a la seva sonoritat única i el seu significat profund.

Avui parlem d'un nom que posseeix aquestes qualitats, sent una opció ideal per a aquells que busquen alguna cosa diferent, però amb un toc elegant. Aquest nom ha guanyat un lloc especial en diverses regions d'Espanya, reflectint una història i un origen captivadors.

Origen i significat de Liset

El nom Liset té arrels en l'hebreu i el francès, vinculat a Elisabeth, el significat del qual és "Déu és el meu jurament". Al llarg del temps, aquest nom s'ha transformat en diferents variants, mantenint sempre la seva essència espiritual i el seu vincle amb la devoció.

A més, Liset és conegut per transmetre una sensació de dolçor i força a parts iguals. Aquest nom també es relaciona amb la flor del lliri, símbol de puresa i bellesa, que ha estat representatiu en diverses cultures i tradicions religioses. A França, la variant Lisette també ha estat molt popular, consolidant la seva presència com un nom elegant i sofisticat.

La simplicitat de la seva pronunciació el fa accessible, mentre que el seu origen li atorga una profunditat especial. Aquest nom, encara que poc comú, reflecteix un equilibri perfecte entre tradició i modernitat, fent que aquells que el porten se sentin únics.

Distribució i popularitat a Espanya

Segons dades de l'INE, a Espanya hi ha 160 dones que porten aquest nom, amb una edat mitjana de 33 anys. Encara que no és molt comú, Liset té més presència a les Illes Canàries, les Balears i Cantàbria, on ha trobat una notable popularitat.

També es poden trobar persones amb aquest nom a ciutats com Madrid, Barcelona, Alacant, València i Màlaga, encara que en menor mesura. Fora d'aquestes regions, la seva presència és inexistent, cosa que reforça el seu caràcter distintiu i únic en el panorama espanyol.

Liset és, sens dubte, un nom que combina història, significat i una distribució particular que el fa destacar. El seu encant rau en la seva senzillesa i profunditat, sent una elecció ideal per a qui busqui quelcom poc comú.