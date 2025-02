Sonen les alarmes a Catalunya: aquest és el nou radar que multa moltíssim cada dia

Milers de ciutadans a Catalunya estan molt preocupats en aquestes últimes setmanes per un radar que no deixa de multar-los. De fet, en els últims mesos la xifra de sancions ha estat tan elevada que ja ha batut rècords. El malestar és notable i la polèmica segueix creixent dia rere dia.

En concret, l'aparell està situat a la carretera N-II, al seu pas per La Jonquera, a Girona. Els veïns de la zona s'han agrupat en una plataforma perquè les seves crítiques siguin escoltades. En concret, la controvèrsia més gran gira al voltant de la ubicació i el funcionament d'aquest dispositiu.

Un radar que imposa moltíssimes multes cada dia

En només quatre mesos, el radar de La Jonquera ha emès més de 50.000 multes, és a dir, una mitjana de 411 sancions diàries. Els afectats, organitzats en la plataforma Stop radar, consideren que aquest nombre és excessiu. Avisen que, en tres mesos, el radar va duplicar les multes d'altres dispositius en tot l'any, superant radars molt coneguts com el de Platja d'Aro.

Segons les dades disponibles, de les 50.553 multes, més de 39.000 segueixen en procés de tramitació, i unes 6.600 ja s'han resolt. Els conductors que han estat multats critiquen amb duresa la desproporció d'aquestes sancions. El rebuig a la zona és generalitzat, asseguren des de RAC 1.

Un error tècnic podria invalidar les multes

L'origen del conflicte està relacionat amb un suposat error tècnic, que podria tenir efectes sobre totes les sancions imposades. Aquest radar està ubicat en una via que, el 2023, va passar a ser de caràcter urbà, després d'una cessió de l'Estat a l'ajuntament.

Això significa que el límit de velocitat hauria de ser de 50 km/h en lloc de 60 km/h, com estableix el radar actualment. Si es confirma aquest error, no només s'invalidarien les multes prèvies, sinó també les futures.

Les autoritats insisteixen que aquest error tècnic, encara que podria invalidar les multes, no justifica l'excés de velocitat que va motivar les sancions. Els conductors argumenten que una millor senyalització hauria permès una major claredat sobre els límits de velocitat.

En absència de senyals intel·ligibles, els conductors al·leguen que no sabien si estaven circulant per una via urbana o convencional. Segons alguns afectats, si existís una senyalització adequada que indiqués un límit de 50 km/h, la situació hauria estat diferent.

Per tot això, els afectats han sol·licitat a l'Ajuntament de La Jonquera que anul·li les multes imposades fins al moment i retorni els diners recaptats. De no rebre una resposta favorable, demanen que l'oposició impulsi un ple extraordinari perquè s'aprovi la sol·licitud de nul·litat de les sancions.