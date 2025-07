VÍDEO: Vergonya a TV3 per la cobertura de l’incendi a les Terres de l’Ebre

Intolerable el que ha fet TV3 amb l’incendi de Paüls a les Terres de l’Ebre. Des d’aquest dilluns, aquesta zona de Catalunya està patint un incendi que ha cremat milers d’hectàrees, ha obligat a confinar milers de persones, a tallar diverses carreteres, fins i tot s’ha hagut de mobilitzar l'exèrcit… Un drama en tota regla. I què ha fet TV3 en aquesta situació? Doncs res.

A mitja nit, la televisió pública va deixar d’actualitzar informació, va tirar de reemissions i, a sobre, es podia veure un cartellet que hi posava “última hora”, quan d’última hora no en tenia res. Una falta de respecte en tota regla a tota la gent de les Terres de l’Ebre, històricament abandonats per TV3, que estaven patint i passant-ho malament per aquesta tragèdia i que, no oblidem, també paguen aquesta televisió amb els seus impostos.

Una televisió que ens costa a tots plegats 360 milions d’euros anuals, és a dir, gairebé 1 milió d’euros al dia, dimitint completament de les seves funcions més bàsiques. Ni rastre del suposat servei públic que ha d’oferir una tele així. Tenir 2.500 treballadors i ser incapaços de mobilitzar-los per cobrir una tragèdia així.

En un país normal hi hauria d’haver dimissions. Perquè el que han fet és una vergonya es miri com es miri.[foto]Rosa Romà, la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, afí a Esquerra Republicana i que té un sou de 124.000 euros anuals. O Sigfrid Gras, que també cobra 124.000 euros anuals per fer de director de TV3 i el 324. O Albert Calatrava, que és el cap d’informatius de TV3 cobrant també un dineral. M’és igual. Qui sigui, però algú ha d’assumir responsabilitats.

Perquè no pot ser que tinguem una televisió pública que ens costi 1 milió d’euros al dia i sigui incapaç d’informar en directe sobre una tragèdia com l’incendi a les Terres de l’Ebre, abandonant una gent que prou malament ho estava passant i que es van haver d’informar per televisions com Ràdio Televisió Espanyola, canals locals com Canal Terres de l’Ebre o Canal 21 Ebre o pel canal de YouTube del Gerard Romero.

A cada dia que passa, TV3 va perdent la poca credibilitat que li queda mentre alguns no paren d’omplir-se les butxaques a costa dels diners dels nostres impostos. I per molt que tots sapiguem que no dimitirà ningú, aquí seguirem alguns per denunciar aquesta vergonya les vegades que facin falta.