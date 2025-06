VÍDEO | Ricard Ustrell ha facturat gairebé 27 milions d'euros a TV3 i Catalunya Ràdio

Sabies que Ricard Ustrell, amb la seva productora, ha cobrat gairebé 27 milions d'euros públics de TV3 i Catalunya Ràdio?

Ricard Ustrell sempre ha estat molt criticat. La darrera mostra la vam tenir el cap de setmana passat, quan va ser un dels entrevistats al programa Col·lapse de TV3.

Sí, el programa que produeix, dirigeix i presenta Ricard Ustrell va entrevistar a Ricard Ustrell. I mira, al final, que cadascú faci el que vulgui amb el seu narcisisme i el seu ego desmesurat. El problema apareix quan la festa i deliris d’aquest senyor l’hem de pagar entre tots. I és que, Ricard Ustrell, amb la seva productora (que es diu La Manchester i de la qual ell és l’únic propietari) ha facturat 1’8 milions d’euros a TV3 per produir el programa Col·lapse… només aquesta temporada.



En tres temporades, la productora de Ricard Ustrell ha cobrat 4,9 milions d’euros per produir aquest programa. Però és que, a més, la construcció del decorat i el lloguer de càmeres, llums i micros també han anat a càrrec de TV3. En total, les tres temporades del programa Col·lapse ens han costat més de 6 milions d’euros.

De fet, Ricard Ustrell és un geni en això de facturar a TV3 i a Catalunya Ràdio. Per fer El Matí de Catalunya Ràdio, la seva productora cobra 2 milions d’euros. Per haver fet durant 4 temporades el programa Planta Baixa, La Manchester va cobrar gairebé 14 milions d’euros. Per produir el podcast La Turra, que no fa ni dos anys que s’emet, la productora de l’Ustrell ja ha cobrat 1,1 milions d’euros. I això que és un programa que no necessita un gran desplegament tècnic perquè bàsicament és una tertúlia i una entrevista. Doncs més d’un milió d’euros a la butxaca de la productora de l’Ustrell.

I així podem anar seguint fins als més de 26 milions d’euros que Ustrell ha facturat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en 10 anys. Davant d’això, molts es pregunten “qui és el padrí professional de Ricard Ustrell” perquè un tio de 35 anys ja hagi facturat gairebé 27 milions d’euros de TV3 i Catalunya Ràdio.

Teories n’hi ha moltes, totes basades en rumors. Una d’aquestes teories és que el padrí professional de Ricard Ustrell és Brauli Duart, ex alt càrrec de la Generalitat i també expresident de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

De fet, Ustrell va fitxar per Catalunya Ràdio i va presentar el seu primer programa, El Suplement, quan Brauli Duart era president de la Corpo. I recentment Ustrell va fitxar com a director de la seva productora Francesc Cano. Qui és Franscesc Cano? Doncs l’excap d’informatius de Catalunya Ràdio, que va accedir al càrrec l’any 2012 a petició de l’aleshores president de la Corpo Brauli Duart.