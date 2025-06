El Constitucional avala la llei d’amnistia, però Puigdemont continuarà sense poder tornar

El Tribunal Constitucional acaba d'anunciar la seva decisió d'avalar la Llei d'Amnistia pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez i els seus socis independentistes. Els juristes han emès la seva conclusió després de tres dies deliberant: l'amnistia sí que té encaix a la Constitució Espanyola.

Aquest era un tràmit imprescindible perquè Gobierno, ERC i Junts poguessin avançar cap a l'efectiva aplicació de la Llei. Aquesta va ser aprovada al Congrés dels Diputats el maig de 2024, però s'ha trobat amb les reticències dels jutges a l'hora d'aplicar-la. L'aval del Constitucional, on la majoria progressista s'ha acabat imposant, hauria d'allisar les coses per a Sánchez i Puigdemont.

Però no serà tan senzill, perquè el jutge d'instrucció del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va anunciar la seva intenció de mantenir l'ordre de detenció contra l'expresident català. Llarena considera que la constitucionalitat o no de l'amnistia és irrellevant en el cas de la malversació. El magistrat sempre ha defensat que la malversació no entra dins dels delictes amnistiables.

Puigdemont esperava que la decisió del Constitucional allisés el camí del seu retorn a Catalunya. L'amnistia sempre ha estat per a Junts una estratègia política per rehabilitar la figura de l'expresident en hores baixes. Però la posició del jutge Llarena ho complica tot.

Batalla judicial a la vista

Puigdemont haurà d'esperar una mica més. La negativa de Llarena de retirar l'ordre de detenció obrirà previsiblement una nova batalla jurídica entre el Tribunal Suprem i el Constitucional. Fins que no es dirimeixi aquesta contesa, Puigdemont seguiria arriscant-se a la seva detenció si trepitja sòl espanyol.

El Suprem ja va avançar amb antelació la seva estratègia quan el Constitucional donés llum verda, com estava previst, a la Llei d'Amnistia. El jutge d'instrucció mantindrà l'ordre de detenció sota el supòsit que el delicte de malversació no està subjecte a l'amnistia. Per tant, entén que la decisió del Constitucional no l'interpel·la.

Una de les claus de l'aval del Constitucional és precisament allisar el camí per encaixar la malversació a l'amnistia. La qual cosa però no és entesa de la mateixa manera pel jutge Llarena, que de moment no es mourà de la seva posició.

Això fa preveure un litigi judicial que allargarà una mica més el possible retorn de Puigdemont a Catalunya. Una situació que de moment no alterarà les relacions entre el PSOE i Junts, donat el context polític actual.