Un dirigent d'ERC justifica la violència contra Aliança Catalana

L'agressió a militants d'Aliança Catalana a Les Corts (Barcelona), aquest cap de setmana, continua coent. Alguns polítics catalans han sortit a condemnar l'agressió, mentre que altres han callat o fins i tot l'han justificat.

Entre aquests últims hi ha Pau Cruz, militant d'ERC i membre de la direcció de Fòrum Sindical. Ocupa la vocalia d'estratègia i organització d'aquest sindicat integrat en l'estructura del partit d'Oriol Junqueras. Comparteix executiva amb altres dirigents republicans com el senador Joan Queralt i el diputat Jordi Salvador.

Pau Cruz, que també és investigador i docent de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha generat polèmica amb les seves declaracions.

Ha vinculat l'agressió als discursos d'“odi” i la “merda racista” que segons ell escampen contínuament els militants d'Aliança Catalana a X. “És de sentit comú que et poden respondre amb violència”, ha tuitejat.

Els seus detractors han recordat que Cruz és “advocat a sou” de la Intersindical CSC, que “acumula diverses condemnes per assetjament laboral”. Li retreuen que justifiqui la violència política amb el càrrec i la posició que ocupa. També han demanat explicacions a la universitat on està associat, amb la possibilitat que li obrin un expedient.

Diferents reaccions a l'agressió

En l'entorn de Junts, malgrat la seva rivalitat amb Aliança Catalana, hi ha hagut alguns dirigents que han condemnat l'agressió. Per exemple, Jordi Turull i Laura Borràs. En canvi, en l'entorn d'ERC regna el silenci i fins i tot missatges com aquest que justifiquen l'acció.

També hi ha alguna excepció, com Xavier Martínez Gil, dirigent del sector crític independentista dins d'ERC. Martínez forma part del Col·lectiu Primer d'Octubre i va encapçalar la candidatura 'Recuperem ERC' en les recents primàries del partit. Va ser un dels primers a reaccionar als fets, amb un contundent missatge:

“Això no pot ocórrer en una societat democràtica. Utilitzar la violència contra qui pensa diferent s'acosta molt al feixisme. No comparteixo la ideologia d'Aliança Catalana, però encara menys la dels violents intolerants”, va afirmar.

Aquesta reacció obre un forat important entre els sectors independentistes radicals d'ERC i l'entorn de la CUP. Mentrestant, l'entorn d'Aliança Catalana demana a partits i sindicats que es desmarquin de declaracions com les de Pau Cruz i condemnin l'acció. A més, sol·liciten que sigui apartat dels òrgans de poder i sancionat per la universitat.